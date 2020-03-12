Huawei P40 Pro, İki Farklı Optik Kameraya Sahip Olabilir

Huawei, şu ana kadar yayınladığı P40 serisi tanıtım içeriklerinde genellikle kamera özelliklerine vurgu yaptı. Bu vurgular boşuna olmayabilir zira gelen bilgiler, Huawei'nin P40 Pro ile kamera konusunda rakiplerinin önüne geçeceğini ortaya koydu.

Huawei, 26 Mart'ta P40 serisi akıllı telefonlarını tanıtacak. Şirketin yeni nesil amiral gemisi telefonlarıyla kamera standartlarını ile yeniden yükseltmesi bekleniyor. P40 serisinin kamera özellikleriyle Galaxy S20 serisine meydan okuyacağı düşünülüyor.

Huawei, P40 serisinin tanıtım görselinde kullandığı "#VisionaryPhotography" etiketiyle yeni nesil telefonlarının kamera özelliklerine dair beklentileri yükseltmişti. Huawei ile ilgili sızıntılarıyla tanınan Teme adlı Twitter kullanıcısı, P40 serisinin kullanılan yeni malzemeler ve yeni kameralarla benzeri görülmemiş bir tasarıma sahip olacağını öne sürdü.

Daha önce ortaya çıkan söylentiler, Huawei P40 Pro'nun 52 MP ve 40 MP Sony IMX 700 sensörlerini kullanacağını, ayrıca iki optik yakınlaştırma kamerasına sahip olabileceğini öne sürüyordu. Xiaomi bunu Mi Note 10 serisinde 2x ve 5x sensörlerle yapmıştı.

Huawei'nin kameralarında 3x ve 10x optik yakınlaştırma ile çıtayı yükselteceği konuşuluyor. Ayrıca P40 Pro'nun beşli kamera kurulumu fotoğraf ve video kalitesinde çıtayı daha önce görülmemiş bir seviyeye yükseltebilir.

Huawei, P40 serisinin fotoğrafçılık özelliklerini öne çıkarsa da, P30 Pro mükemmel donanımın her zaman en iyi sonuçlara dönüşmediğini gösterdi. P30 Pro, DxOMark testlerinde Find X2 Pro, Mi 10 Pro, iPhone 11 Pro Max ve Galaxy Note 10+ gibi rakiplerinin gerisinde kalmıştı.

Huawei'nin yeni nesil akıllı telefonlarındaki kameralarında bu kadar iddialı olması, muhtemelen donanımın yanı sıra, yazılım tarafındaki önemli geliştirmelere işaret ediyor.