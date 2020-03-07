Huawei P40 Pro’nun Kamera Özellikleri Ortaya Çıktı

Huawei P40 Pro son zamanların merakla beklenen telefonlarından birisi. Henüz piyasaya çıkmamış olan bu telefonun şimdiden birer birer özellikleri sızdırılmaya başladı bile. Önce ekran tasarımı ardından da telefonun özellikleri sızdırılırken şimdi de telefonun kamera özellikleri sızdırıldı. İddialara göre kullanıcıları başarılı bir kamera bekliyor.

Huawei'nin P30 Pro akıllı telefonu, 4 adet kameraya sahip olan ilk akıllı telefonlardan birisiydi. Aslında kamera, Huawei için oldukça önemli bir şey. Bu konuda öne çıkan şirket sık sık kamera konusunda yenilikler yapmaktan asla kaçınmıyor. İddialara göre Huawei P40 Pro 5 adet arka kameraya sahip olacak.

Huawei'nin P serisi akıllı telefonları kullanıcılar tarafından oldukça popüler durumda. Bunun temel nedenlerinden birisi elbette ki telefonların kamerası. Huawei, akıllı telefonları için kamera teknolojilerinde kullandıkları temel yeteneklerinin her zaman iyi olduğunu vurguluyor.

Huawei P40 Pro'nun 1/1,28 inç boyutunda ve 1,22 μm'lik IMX700 CMOS sensörle geleceği iddia ediliyor. Cihazda bulunan bu sensör, düşük ışık gibi kamera performansına ihtiyaç duyulan anlarda daha parlak görüntüler için ana sensöre daha fazla ışık geçmesine yardımcı oluyor. Cihazda RYYB renk filtresi denilen bir teknoloji kullanılıyor. Ayrıca yine ortaya atılan iddialara göre telefonun ana kamerası 52 megapiksel olacak.

Söylenenlere göre bu telefon P serisinin en iyi telefonlarından birisi olacak. Cihazda ana kameranın yanı sıra 40 MP çözünürlüğünde IMX650 ultra geniş açılı kamera, 10X optik zoom özelliğine sahip periskop telefoto kamera, bir adet 3x telefoto kamera ve son olarak ToF sensöründen oluşan 5 arka kamera olacağı iddia ediliyor. Ortaya atılan söylentilere göre, telefon ayrıca bir renk sıcaklığı sensörü ve bir mikrofona da sahip olacak. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, Huawei P40 serisi 26 Mart'ta Paris, Fransa'da pazara sunmaya karar verdi.