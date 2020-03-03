Huawei P40'ı Kanlı Canlı Gösteren Görseller Ortaya Çıktı

Çinli teknoloji devi Huawei'nin P ailesine dâhil edeceği yeni akıllı telefon serisi P40 merakla beklenirken serinin en düşük özellikli telefonu olacak Huawei P40, bir kişinin elinde fotoğraflandı. Cihazın arka kamera kurulumu ve tasarımı da böylece ortaya çıktı.

Son 1 yıl içinde büyük sorunlarla mücadele etmek zorunda kalan Huawei, tüm olumsuzluklara rağmen ayakta kalmayı başardı. Şirket, Huawei P40 ailesinin tanıtım tarihini geçtiğimiz hafta resmen duyurdu. Huawei Tüketici İş Grubu CEO’su Richard Yu, yaptığı açıklamada Huawei P40 serisinin 26 Mart 2020’de duyurulacağını söyledi.

Huawei P40’ın tanıtım tarihi açıklanmış olsa da bugüne kadar resmi ağızlardan cihazın özellikleri ve tasarımı hakkında bir açıklama gelmedi. Huawei P40’ın tasarımının nasıl olacağı en büyük merak konularından biri olurken bugün P40’a ait olduğu iddia edilen görseller yayınlandı.

İşte Huawei P40'a ait olduğu söylenen görseller:

Görsellerde Huawei P40 olduğu iddia edilen cihazın bir kişi tarafından eliyle tutulduğunu açık bir şekilde görebiliyoruz. Huawei P40 serisi hakkında bugüne kadar gördüğümüz görsellerde kamera modülünün büyük ve dikdörtgen şekle sahip olduğunu görmüş olsak da bu cihaz daha küçük bir kamera modülüne sahip.

Elbette bu durum, görsellerdeki cihazın Huawei P40 serisinin en düşük özellikli telefonu olmasından kaynaklanıyor olabilir. Bu gördüğümüz görseller ve önceki görseller P40 serisini doğru yansıtıyorsa Huawei P40 Pro’nun çok daha büyük bir kamera modülüne sahip olabileceğini söyleyebiliriz.

Yayınlanan görseller, Huawei P40’ın ekranı hakkında herhangi bir ipucu içermiyor zira görsellerin tümü cihazın arka kısmını gösteriyor. Cihazın yan kısımlarına bakacak olursak bizi fiziksel ses kontrol tuşları ve bir adet güç tuşu karşılıyor.

Görsellerdeki Huawei P40’ı bir önceki P ailesi üyesi olan P30’la karşılaştırdığımızda, yeni akıllı telefonun P30 Pro’dan daha kalın olacağını söyleyebiliriz. Bunun haricinde cihazın arka kısmında herhangi bir parmak izi okuyucu göremediğimizden parmak izi okuyucusunun ekrana gömülü olmasını da bekleyebiliriz.

Huawei P40 serisi hakkında daha fazla detaya ulaşmak için bugüne kadar Huawei P40 hakkında ortaya atılan iddialardan derleyerek hazırladığımız yazıya göz atabilirsiniz. Bahsettiğimiz yazıya bu bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.