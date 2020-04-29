Huawei'den Anakart Ve Ekran Değişiminde %40'a Varan İndirim

Huawei kullanıcıları, telefonlarını ücretsiz kargo ile Huawei Teknik Servis'e gönderip, onarım aşamasında evlerinde bekleyebilecek. Ayrıca şirket, ekran ve anakart yedek parça fiyatı üzerinden yüzde 40' varan bir indirim başlattı.

"Huawei ile Hep Beraber" adında servis günleri kampanyası başlatan Huawei, 20 Nisan ve 20 Mayıs tarihleri arasında geçerli olan teknik servis ile yapılan ekran ve anakart yedek parçalarında yüzde 40'a varan indirim uygulayacak.

Huawei'in yaptığı açıklamada kullanıcılar, telefonlarını ücretsiz kargo ile Huawei Teknik Servise gönderebilecek ve onarım süresinde evlerinde bekleyebilecek. Onarımı gerçekleştirilen ürünler ise dezenfekte edildikten sonra adrese teslim edilecek.

Hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini önemseyen Huawei, onarım ve teslimat sürecini yakından izliyor. Cihazların onarımını daha güvenli hale getirmek için arızalı parçalarını tamir etmek yerine orjinal yedek parçaları ile değiştiriyor.

Garanti Süresi Daha Uzun

Huawei, orijinal garanti süresi 15 Mart 2020 ile 14 Haziran 2020 tarihleri arasında bitecek olan telefon, bilgisayar, tablet, giyilebilir cihazlar da dahil olmak üzere tüm Huawei Türkiye ithalatı ve yetkili servis merkezi desteği olan ürünler için garanti süresi 15 Haziran 2020'ye kadar uzattı.

Kullanıcılar, ürünlerinin garanti süresini şuradaki bağlantıda bulunan Huawei Garanti Süresi ve Destek Hizmeti Sorgulaması sayfasından görüntüleyebilir.