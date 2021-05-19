Huawei, MateBook 16'nın en yeni versiyonunu duyurdu. AMD tabanlı dizüstü bilgisayar, 12,2 saate kadar kullanım imkanı sunuyor. Huawei'ye göre göre bu dizüstü bilgisayarda kullanılan soğutma sistemi, kullanıcılara performans kaybı yaşatmıyor.

Çinli teknoloji şirketi Huawei, MateBook serisi dizüstü bilgisayarlarına yeni bir üye daha ekledi. "MateBook 16" olarak isimlendirilen ve AMD tabanlı bir yapıya sahip olan dizüstü bilgisayar, kullanıcıları etkileyecek özellikler sunuyor.

Huawei MateBook 16, adından da anlaşılabileceği üzere 16 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. sRGB renk uzayının yüzde 100'ünü kapsayan bu ekran, kullanıcılara 2.5K (2520 x 1680 piksel) çözünürlük sunuyor. Göz sağlığını koruduğunu ispatlamak için TUV Rheinland düşük mavi ışık sertifikasına sahip olarak gelen ekranın, gövdeye oranı ise yüzde 90 olarak karşımıza çıkıyor. MateBook 16'nın nispeten büyük ekranı bu cihazın hantal olacağını düşündürüyor olsa da böyle bir şey söz konusu değil. Huawei'ye göre bu dizüstü bilgisayar, 1.99 kg ağırlığa ve 17,8 mm kalınlığa sahip.

Karşınızda, Huawei MateBook 16

Haberimizin başında, Huawei MateBook 16'nın AMD tabanlı olduğunu söylemiştik. Bu bağlamda AMD'nin yeni nesil güçlü işlemcileri Ryzen 5 5600H ve Ryzen 7 5800H, Huawei'nin yeni dizüstü bilgisayarına hayat veriyorlar. 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip modeller, AMD Radeon GPU'larla da günlük kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak kadar güçlü bir durumda. Huawei, kullanıcıların bu dizüstü bilgisayarı tam şarjla 12,2 saate kadar kesintisiz olarak kullanabileceklerini söylüyor.

Huawei'nin yeni dizüstü bilgisayarı, güçlü olduğu kadar yüksek performans sunan bir soğutma sistemine ihtiyaç duyuyor. Bu bağlamda dizüstü bilgisayarların yol açtığı dez avantajları yok etmek adına özel bir çalışma yürüten mühendisler, MateBook 16'da yeni bir soğutma şeması kullanıyorlar. Huawei tarafından yapılan açıklamalara göre oldukça güçlü çift fanlı soğutma sistemi, 2 mm'lik bakır borularla performans kaybı yaşanmasının önüne geçiyor.

Huawei MateBook 16'nın en yeni versiyonu, önce Çin, sonra da diğer ülkelerde satışa sunulacak. Ancak ürünün satılacağı ülkeler arasında Türkiye'nin olup olmayacağı şimdilik bilinmiyor. Bu özelliklere sahip bir dizüstü bilgisayarlara sahip olmak isteyen tüketicilerin ödemesi gereken fiyat ise şu şekilde açıklandı;