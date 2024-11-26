Mass Effect'in yaratıcılarından olan Casey Hudson'ın kurduğu oyun şirketi Humanoid Origins, 3 yıl sonra kapanma kararı aldı.

Mass Effect gibi efsane bir oyun serisinin yaratıcılarından olan eski BioWare yöneticisi Casey Hudson, birkaç yıl önce “Humanoid Origin” ismi verilen bir oyun stüdyosu kurmuştu. Ancak bugün bu şirket hakkında üzücü haberler geldi.

Humanoid Origin tarafından resmî LinkedIn hesabından yapılan açıklamada stüdyonun 3 yılın ardından kapanacağı ifade edildi.

Finansman sorunları, sektördeki zorluklar şirketin kapanmasına neden oldu

Yapılan açıklamada finansmanda beklenmedik bir eksiklik yaşanması nedeniyle operasyonların devam edemediği ve kapanma kararına gidildiği ifade edildi. Şirket, birlikte çalışan herkese teşekkür etti ve işinden olanlara destek olmaya çalışacağını belirtti.

Hudson’ın kuruculuğunu üstlendiği Humanoid Origin, Haziran 2021’den beri faaliyetlerini sürdürüyordu. Şirket, en baştan beri de çok platformu bilim kurgu türünde AAA bir oyun üzerinde çalışıyordu. Ancak bu hiçbir zaman gerçeğe dönüşmedi. Zaten kapanmaya dair açıklamada da “yeni bilim kurgu evrenini tamamlayamadıkları için” çok üzgün olduklarını belirttiler.

Bu kapanma, oyun sektöründe son zamanlarda devam eden kötü dönemde geliyor. Artan masraflar nedeniyle 2023 ve 2024 boyunca sektörde binlerce insanın işsiz kaldığını, stüdyoların kapandığını ve birçok oyunun iptal edildiğini görmüştük. Kâbus gibi sürecin ne zaman sona ereceği hâlâ belirsiz ancak bu tarz haberleri muhtemelen bir süre daha almaya devam edeceğiz.