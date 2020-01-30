Bir zamanların efsane SUV'u Hummer, GMC Hummer EV adı altında tamamen elektrikli şekilde yeniden geri dönüyor. GMC, yeni Hummer'a dair kısa bir video da paylaştı.

Bir zamanların efsane arabası ve özellikle sarı rengiyle hatırlanan Hummer SUV’larını hatırladınız mı? İşte bu muhteşem ve herkesin hayalini süsleyen SUV, eski V8 motoruyla olmasa da yeniden geri dönüyor. Hummer, yeni ismi GMC Hummer EV olarak tamamen elektrikli halde yollarca olacak.

GMC Hummer EV, 1.000 beygir gücünden daha fazla güce (745 kilowatt) sahip olacak ve off-road şartlarına elverişli olacak. Hummer EV, GMC’nin ilk tamamen elektrikli aracı olma özelliğini de taşıyacak. Elbette aynı zamanda şirketin ilk elektrikli SUV’u da olacak.

Hummer EV'yi gösteren video yayınlandı:

Hummer’ın geri dönüşünü müjdeleyen araca dair maalesef çok fazla detay paylaşılmadı. Aracın batarya kapasitesi, şarj ve fiyat gibi en önemli bilgilere dair hiçbir söz söylenmedi. Ancak yenilenen ve elektrikli olarak karşımıza çıkacak yeni Hummer EV’yi ne zaman göreceğimize dair birkaç bilgi paylaşıldı.

GMC, Hummer EV hakkında merak edilen birçok detayı paylaşmasa da hayata dönen Hummer’a dair yeni bir video paylaştı. Fakat GMC’nin insana merak salan videosunda Hummer EV’nin yalnızca ızgara kısmı yer aldı. Tek kelimeyle muhteşem görünen ızgarası, aracın tümünün nasıl gözükeceği hakkında daha da fazla meraklanmamızı sağladı. GMC'nin paylaştığı videoyu yazımızın alt kısmında izleyebilirsiniz.

GMC, Hummer EV’nin fiyat ve batarya gibi özelliklerini söylemese de aracın bazı performans değerlerini paylaştı. Buna göre GMC Hummer EV, yalnızca 3 saniye içerisinde 100 km/sa hızına ulaşabilecek. Elbette bu noktada aracın 1.000 beygirlik gücü kendini gösterecek.

GMC, yeni Hummer’ın gösterimini bu Paza günü ‘Quiet Revolution’ adı altında bir reklamla Super Bowl’da gerçekleştirecek. Aracın tanıtımı 20 Mayıs 2020’de yapılacak ve 2021 sonbaharında araç satışa çıkacak. GMC bünyesinde yaşama dönen Hummer’ın üretimi, General Motors’un Detroit-Hamtramck tesislerinde üretilecek.

Hummer'ın yayınladığı video