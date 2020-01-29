2021 KIA Sorento, Çarpıcı Tasarımı ile Görüntülendi

Yeni nesil KIA Sorento, resmi olarak tanıtılmasa da aracın iç ve dış görünümünü ortaya koyan fotoğrafları sızdırıldı. Fotoğraflara göre 2021 KIA Sorento, selefine göre önemli tasarımsal değişikliklerle gelecek gibi görünüyor.

2021 model KIA Sorento'nun 17 Şubat’ta tanıtılması bekleniyor. Bununla birlikte yeni orta sınıf SUV araç, henüz resmi olarak tanıtılmadan kameralara yakalandı. Instagram kullanıcısı CocheSpias tarafından paylaşılan fotoğraflar, yenilenen Sorento'nun hem dış, hem de iç tasarımını ortaya çıkardı.

KIA, yeni nesil aracının ön kısmına şık bir revizyon yaptı. Otomobilin ızgarası, metalik, kavisli bir çizgiyle çerçeveleniyor ve kare şeklinde alt tampona uzanıyor. Hava girişleri, yeni KIA Sorento'da daha geniş bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ayrıca üçlü LED farlar, daha önce onları çevreleyen krom şerit yerine bu kez ızgaraya dahil edilerek entegre bir görünüm oluşturmuş.

Yeni nesil Sorento'nun arka kısmı ise daha sıra dışı bir tasarıma sahip. Gövdenin iki yanında, daha önce KIA modellerinde görmeye alışık olmadığımız dikey stoplar bulunuyor. Arka difözörün geri kalan kısmı kamuflajlı olduğu için egzoz çıkışlarına dair detaylar görünmüyor. Genel anlamda bazı ufak dokunuş dışında aracın gövdesi bilinen stilini koruyor.

Otomobilin iç tasarımı, önceki modele göre çok daha farklı. Yeni Sorento'da orta konsolda daha büyük bir ekran, direksiyon simidinin arkasında dijital gösterge paneli ve klima kontrol düğmelerinin yanında yer alan dikey hava çıkışları yer alıyor. Otomobilde yeni tasarımsal dokunuşlar ve bazı yeni özellikler bizi bekliyor gibi görünüyor.

Yeni KIA Sorento’nun teknik detayları şimdilik bilinmiyor. Ancak daha önce gelen bilgilere göre KIA, yeni Sorento için plug-in hibrit model de piyasaya sürecek.

2021 KIA Sorento'nun Paylaşılan Fotoğrafları