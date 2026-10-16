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Yapay Zekâ Destekli Dış İskelet Teknolojisi Şirketi Hypershell, Türkiye’ye Geldi: Fiyatlar Dudak Uçuklatıyor!

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Dış iskelet teknolojileri üreten Hypershell, Türkiye’ye geldi. Ürünlerinin fiyatları da belli oldu.

Yapay Zekâ Destekli Dış İskelet Teknolojisi Şirketi Hypershell, Türkiye’ye Geldi: Fiyatlar Dudak Uçuklatıyor!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Giyilebilir teknoloji dünyasında son dönemlerin en sıra dışı adımlarından biri nihayet ülkemizde de karşılık buldu. Dış iskelet alanındaki çalışmalarıyla tanınan teknoloji üreticisi Hypershell, Bilkom distribütörlüğüyle Türkiye pazarına resmen giriş yaptı.

Şirketin yürüyüşten tırmanışa kadar pek çok açık hava aktivitesini kolaylaştırmak üzere geliştirdiği Hypershell X serisi, Türkiye'deki giyilebilir cihaz rekabetine bambaşka bir boyut kazandıracak.

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Yapay Zekâ Destekli Dış İskelet Teknolojisi Şirketi Hypershell, Türkiye’ye Geldi: Fiyatlar Dudak Uçuklatıyor!
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Hypershell’in dış iskelet teknolojileri neler sunuyor? Türkiye fiyatları ne kadar?

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Geliştirilen bu özel donanım serisi; yürüyüş, koşu, bisiklet sürüşü ve dağcılık gibi oldukça farklı kullanım senaryolarında kullanıcıya doğrudan fiziksel destek sağlamak amacıyla tasarlanmış. Cihazı bel ve bacak bölgesine giyen kullanıcılar, yüksek efor gerektiren outdoor aktivitelerinde motor desteği sayesinde çok daha az güç harcayarak uzun mesafeleri katetme imkânına kavuşuyor.

Dış iskelet teknolojisi, geleneksel olarak askeri alanlarda ağır yük taşıma veya medikal rehabilitasyon süreçlerinde hastalara destek olma amacıyla kullanılıyordu; ancak son yıllarda güçlenen batarya ve hafifleşen malzeme teknolojileri sayesinde bu sistemler tüketici odaklı spor ekipmanı kategorisine hızla entegre olmaya başladı.

Hypershell X serisinin kalbinde, kullanıcının vücut hareketlerini anlık olarak takip eden MotionEngine adı verilen yapay zekâ destekli bir hareket analiz sistemi yer alıyor. Bu sistem, kullanıcının o an hangi hareketi yaptığını veya nasıl bir zeminde ilerlediğini yapay zekâ algoritmalarıyla analiz ederek anında tepki veriyor. Serinin tepe modelini oluşturan X Ultra; yürüyüş yapmayı, merdiven tırmanmayı, hatta kumlu ya da karlı zemin gibi zorlu arazi koşullarını anında tespit ederek 12 farklı akıllı destek modu arasında otomatik geçiş gerçekleştirebiliyor.

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Sistemin sunduğu performans kazanımlarına ilişkin şirket tarafından kontrollü laboratuvar test sonuçları da var. Aktarılan laboratuvar verilerine göre, düz yürüyüş esnasında kullanıcının ortalama kalp atış hızında yüzde 22,3 oranında bir azalma kaydedilirken, oksijen tüketiminde ise yüzde 20,5’lik bir düşüş ölçülmüş.

Ağır outdoor şartlarına dayanıklı olacak şekilde inşa edilen Hypershell X Ultra modeli, ihtiyaç duyulan anlarda 1000 W seviyesine kadar güç çıkışı sağlayabilirken, tam şarjlı bataryasıyla tek seferde 30 kilometreye varan bir kullanım menzili sunabiliyor. Karbon fiber ve titanyum alaşımlı özel gövde yapısı sayesinde toplam ağırlığı 2,5 kilogramın altında tutulan ürün, dayanıklılık ile hafifliği ve taşınabilirliği tek bir gövdede buluşturmayı başarıyor. Bilkom güvencesiyle Türkiye pazarına sunulan bu yapay zeka destekli dış iskelet serisinin Türkiye’deki başlangıç satış fiyatı ise 212 bin TL olarak açıklandı. Ultra model 256 bin TL’ye kadar çıkıyor.

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