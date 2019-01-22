Hyundai, Birden Fazla Çarpışma İçin Hava Yastığı Üretti

Araba kazalarında yaşanan çarpışmaların sayısı kimi zaman birden fazla olabiliyor. Özellikle zincirleme kazalarda karşımıza çıkan bu sorunu çözmek isteyen Hyundai, birden fazla çarpışmayı kaldırabilecek hava yastıkları üretti.

Kaza istatistiklerini incelendiğinde, her 10 kazadan 3'ü ikinci bir çarpışma içeriyor. Bu istatistikten yola çıkan Hyundai yetkilleri, sürücüleri ilk darbenin ardından gelen darbelere karşı da koruyabilen bir hava yastığı sistemi geliştirdiler. Hyundai tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada, geliştirilen sistemin türünün tek örneği olduğu belirtildi.

Geliştirilen bu hava yastığı sistemini ticarileştirmek istediklerini belirten Hyundai yetkilileri, sistemin ilk çarpışma sırasında yaralanmaları önlemek için ana hava yastığını açtığını, sonradan bir darbe gelmesi durumunda da ek hava yastıklarının açıldığını belirttiler. İlk çarpışma sırasında yolcuların hareketlerini tespit etmeye çalışan sistem, daha sonraki çarpışmalarda oluşabilecek olası yaralanmaların önüne geçebilmek için kişinin konumuna göre farklı hava yastıklarını açmayı hedefliyor.

Hyundai Motor Group'da Teknoloji Merkezi Başkanlığını yürüten Taesoo Chi, yaptığı açıklamada "Birden çok çarpışma içeren kazalarda hava yastığı performansını artırarak, sürücülerin ve yolcuların güvenliğini önemli ölçüde arttırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Taesoo Chi, güvenilir araçlar konusunda verdikleri söz gereği, farklı kaza senaryolarını araştırmaya devam edeceklerini belirterek sözlerini noktaladı.

Hyundai'ın araştırmalarına göre birden çok çarpışma, çoğunlukla orta şeritlerde yaşanan kazalarda meydana geliyor. Gişe geçişlerinde yaşanan ani durmalar da bu tarz kazalara neden oluyor. Şirketin geliştirdiği hava yastığı sisteminin ne zaman araçlara entegre edileceği bilinmiyor. Hyundai'ın bu hamlesi, kazalarda yaşanan yaralanma ve ölüm sayılarında büyük bir düşüş gerçekleştirebilir.