Hyundai Ioniq 5 Alınır mı? Tasarımı, Özellikleri ve Fiyatıyla Değerlendirdik!

Retro tasarımı ve gelişmiş elektrikli altyapısıyla dikkat çeken Hyundai IONIQ 5, son yılların en çok konuşulan elektrikli SUV modelleri arasında yer alıyor. Peki Hyundai IONIQ 5 alınır mı, sunduğu özellikler ve fiyatı beklentileri karşılıyor mu?

Elektrikli otomobil pazarındaki rekabet her geçen gün artarken, Hyundai IONIQ 5 farklı tasarımı ve teknolojik özellikleriyle rakiplerinden ayrılmayı başarıyor. Geniş iç hacmi, hızlı şarj desteği ve uzun menzili sayesinde hem şehir içi hem de uzun yol kullanıcılarının ilgisini çekiyor.

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Bu içerikte Hyundai IONIQ 5'in tasarım detaylarına, öne çıkan özelliklerine, güncel fiyatına ve kimler için mantıklı bir tercih olabileceğine yakından bakıyoruz. Eğer elektrikli SUV satın almayı düşünüyorsanız, IONIQ 5'in artılarını ve eksilerini birlikte değerlendirelim.

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Hyundai IONIQ 5 tasarımı

Hyundai IONIQ 5, retro ve modern çizgileri bir araya getiren bir tasarım kullanılmış. Piksel detaylı LED aydınlatmalar, keskin hatlar ve geniş aks mesafesi araca futuristik bir görünüm kazandırıyor. 4,65 metrelik gövdesine rağmen ferah iç mekânıyla da öne çıkıyor.

IONIQ 5'in düz zeminli yapısı sayesinde kabin oldukça geniş hissettiriyor.

Çift ekranlı dijital kokpit, kaydırılabilir arka koltuklar ve 520 litrelik bagaj hacmi günlük kullanımda önemli avantaj sağlıyor. Arka koltuklar yatırıldığında bagaj hacmi 1.580 litreye kadar çıkabiliyor.

Hyundai IONIQ 5 batarya, menzil ve şarj özellikleri

Hyundai IONIQ 5, 63 kWh ve 84 kWh batarya seçenekleriyle sunuluyor. Büyük bataryalı versiyonda WLTP verilerine göre yaklaşık 570 kilometreye kadar menzil elde edilebiliyor. 800 volt mimarisi sayesinde 350 kW hızlı şarj desteğiyle bataryanın yüzde 10'dan yüzde 80'e dolması yaklaşık 18 dakika sürüyor.

IONIQ 5, elektrikli motorun sunduğu anlık tork sayesinde IONIQ 5 oldukça akıcı bir sürüş karakterine sahip. Arkadan itişli versiyonda 218 beygir güç üreten model, 0-100 km/s hızlanmasını yaklaşık 7,5 saniyede tamamlıyor.

Hyundai IONIQ 5 fiyatları:

Model İsmi Güncel Fiyatı (Haziran 2026) Kampanyalı Fiyatı IONIQ 5 3.150.000 TL 2.484.602 TL IONIQ 5 N 6.205.000 TL 5.800.000 TL

Hyundai IONIQ 5 kampanyaları:

IONIQ 5: Hyundai IONIQ 5, 2.484.602 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Kampanya kapsamında ZES'te kullanılabilecek 20.000 TL değerinde şarj bakiyesi de kullanıcıları bekliyor.

IONIQ 5 N: IONIQ 5 N, Haziran 2026'ya özel 405.000 TL indirim avantajıyla satışa sunuluyor. Ayrıca kampanya kapsamında ZES'te geçerli 20.000 TL değerinde şarj bakiyesi hediyesi de sunuluyor.

Sonuç: Hyundai Ioniq 5 alınır mı?

Hyundai IONIQ 5, tasarımı, menzili ve teknolojik özellikleriyle elektrikli otomobil pazarının en dikkat çeken modellerinden biri olmayı başarıyor. Özellikle premium hissiyat arayan ancak Alman markalarına yönelmek istemeyen kullanıcılar için güçlü bir alternatif sunuyor.