Hyundai, tasarımını baştan sona yenilediği SUV modeli Santa Fe'nin görsellerini paylaştı. Heyecanla beklenen araç, ağustos ayında tanıtılacak.

Ülkemizde de popüler olan birçok modele sahip olan Hyundai, sevilen SUV aracı Santa Fe’nin yenisinin tasarımını bizlerle buluşturdu. Paylaşılan görüntüler, yeni Santa Fe’nin ciddi değişikliklerle geleceğini ortaya koydu.

Hyundai, paylaştığı görsellerle araçta nasıl değişiklikler göreceğimizi gösterdi. Ayrıca modelin ne zaman tanıtılacağını da paylaştı.

Ağustos’ta tanıtılacak yeni Santa Fe, baştan sona değişen bir tasarımla geliyor

Baştan sona değişen bir tasarıma sahip olacağını görebildiğimiz Santa Fe, D-SUV segmentinde oldukça iddialı olacak. Görsellerden, aracın bir önceki nesle göre daha güçlü bir izlenim sunuyor. Dış görünümüne baktığımızda kutumsu bir tasarım ve genişletilmiş bagaj kapağı açıklığı görüyoruz.

Bunların yanı sıra Santa Fe, uzun dingil mesafesiyle gelecek. Önde ise yüksek motor kapağı, direkt göze çarpan H şeklindeki farlar ve keskin çamurlukların birleşimi dikkat çekiyor. H detayı, markanın ambleminin bir yeniden yorumlaması olarak karşımıza çıkıyor.

21 inç jantlara sahip Santa Fe, çok yönlü bir iç mekân tasarımını beraberinde getiriyor. Parlak renkli koltuklar ve tavan döşemesi, önceki nesle göre daha fazla ferahlık hissi yaratırken, yumuşak dokunuşlu ahşap desenli süslemeler ve narin işlemeli Nappa deri koltuklar da araçta yer alıyor. İkinci ve üçüncü sıradaki koltukların tamamen katlanabilir olması da dikkat çeken kısımlardan.

Sürdürülebilir malzemelerle donatılan yeni Santa Fe’nin tüm özellikleri Hyundai’nin Ağustos ayında gerçekleştireceği dünya prömiyerinde açıklanacak. Henüz tam tarihi açıklanmayan tanıtım, şirketin YouTube kanalından yayınlanacak.