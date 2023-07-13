Hyundai, elektrikli araç serisi Ioniq'in hızlı ve heyecan verici bir versiyonu olan IONIQ 5 N'yi tanıttı. Yenilikçi tasarımı ve güçlü performansıyla dikkat çeken bu yeni model, elektrikli otomobil segmentinde büyük bir heyecan yaratmaya hazırlanıyor.

Goodwood Hız Festivali’nde tanıtılan birçok modelin arasında elektrikli yıldızların başında Hyundai IONIQ 5 N geliyor. "N" logolu ilk elektrikli model, daha şimdiden dikkatleri üzerine çekmiş görünüyor.

600 bg güç ve 740 Nm tork üretebilen iki farklı motora sahip Hyunda, IONIQ 5 N, yüksek kaliteli mobilite sunma çalışmalarını en iyi biçimde temsil ediyor. Sportif dış ve iç mekan tasarımıyla dikkat çeken model, ödüllü E-GMP platformu kullanılarak üretildi.

Çok bekletmeden sizi Hyundai IONIQ 5 N ile tanıştıralım.

Araç, A N Grin Boost fonksiyonuyla toplam gücü 10 saniyeliğine 650 bg güç ve 770 Nm torka çıkabilecek. IONIQ 5 N, sportif ve agresif bir görünüm sunan özel N-Line tasarım detaylarıyla öne çıkıyor. Yeniden tasarlanan ön tampon, geniş hava girişleri ve N-Line logosu birleşerek aracın sportif karakterini vurguluyor. Ayrıca, aerodinamik iyileştirmeler yapılarak sürüş performansı maksimize edilmiş.

Bu özel versiyon, elektrikli motorların gücünü en üst düzeye çıkarıyor. Çift motorlu bir sistem kullanılarak, toplamda 350 kW (477 PS) güç üretebilen IONIQ 5 N, saniyeler içinde hızlanarak 0-100 km/s hız gerçekleştiriyor. Güçlü performansıyla sportif sürüş deneyimi sunan araç, elektrikli otomobillerin hız konusundaki algısını değiştirebilir.

Hyundai, IONIQ 5 N'in iç mekanında da sportif hissiyatı vurgulamış. Özel N-Line spor koltuklar, deri direksiyon simidi ve alüminyum vurgular, sürücüye üstün bir konfor ve sürüş keyfi sunuyor. Ayrıca, gelişmiş bilgi-eğlence sistemi ve dijital gösterge paneli, sürüş deneyimini daha da geliştiriyor.

Hyundai IONIQ 5 N, güçlü elektrikli motor torkuna dayanacak şekilde tasarlanan 21 inçlik alüminyum jantlarla donatılmıştır. Aynı zamanda daha ileri seviyede tork geri beslemesi sağlamak için özel olarak ayarlanmış bir N R-MDPS (Motor Tahrikli Servo Direksiyon) sistemi kullanılmıştır. Bu özellikler, sürücülerde daha fazla güven hissi yaratarak daha doğrudan ve etkileşimli bir direksiyon deneyimi sunuyor.

IONIQ 5 N, gövdesinde 42 noktadan ek kaynak ve 2 metreden fazla yapıştırıcı kullanılarak güçlendirilmiştir. Bu sayede, en zorlu virajlarda bile üstün bir yol tutuş performansı sergiler. Motor ve akü montajı, bu bileşenlerle birlikte desteklenirken, ön ve arka alt şasiler yanal sağlamlığı artırmak için özel olarak geliştirilmiştir. Ayrıca, Dünya Ralli Şampiyonası'ndan ilham alınarak güçlendirilen akslar, hem ön hem de arka tarafında yer alarak performansı daha da iyileştiriyor.

N Pedal, Hyundai'nin şampiyonluk kazanan i20 N WRC ralli araçlarındaki üstün yol tutuş özelliklerini elektrikli araçların doğal ağırlığına ve boyutuna uyarlamaktadır. Bu akıllı yazılım, IONIQ 5 N'de bulunan geliştirilmiş gaz kelebeği hassasiyetiyle birlikte geliyor. N Pedal, i-Pedal'ın rejeneratif fren sisteminde olduğu gibi enerji verimliliği yerine hızlı ve heyecan verici viraj alma deneyimine odaklanmış görünüyor.

N Drift Optimizer, kayma açısının korunmasına yardımcı olmak için araç kontrolünü dengelemektedir. Entegre Torque Kick Drift işlevi ise sürücünün daha dengeli bir şekilde drift yapmasına imkan sağlamaktadır. Bu özellik, gelişmiş elektronik kontrol teknolojisi sayesinde elde edilmektedir.

Bu güçlü otomobil, N Grin Boost devredeyken 478 kW / 650 PS güç üretebilmekte ve 21.000 devir çevirebilmektedir. Otomobil, gelişmiş termal yönetim sistemi sayesinde pil, motor yağı ve akü soğutucusuyla maksimum soğutma sağlamak üzere bağımsız radyatörlere sahiptir. IONIQ 5 N, N markalı frenlerle donatılan Hyundai'nin en güçlü fren sistemini temsil eder. Dört pistonlu, monoblok kaliperli 400 mm çapında ön disklerin yanı sıra 360 mm'lik arka diskler de bulunmaktadır.

Günlük ve spor bir tür olarak öne çıkan IONIQ 5 N, entegre N e-shift ve N Active Sound + ile etkileyici bir vites değiştirme deneyimi ve yarış otomobili sesi sunmaktadır. N e-shift, güç iletimi ve vites değiştirme arasında büyük bir kontrol sağlarken, N Active Sound sürüş keyfini benzinli motor tınılarıyla artırmaktadır.

IONIQ 5 N, N gövde kiti, N siyah iç mekan ve spor detaylarıyla performans tutkunlarının ilgisini şimdiden çekmişe benziyor. Satışa sunulduğu tüm pazarlarda elektrikli modellere farklı bir perspektif getiren Hyundai IONIQ 5 N, günlük sürüş deneyimine bir tutam heyecan katacak.

Bununla da bitmiyor! Eğer şimdiye kadar bu özelliklerle sizi etkileyemediysek, bir de N Drift Optimizer daha sunalım. Bu sistem sayesinde otomobil, sürücüsüne muhteşem anlar yaşatmak amacıyla en iyi drift açısını koruyabiliyor.

IONIQ 5 N, standart modele göre tam 40 mm daha geniş ve 80 mm daha uzun bir yapıya sahip. Ayrıca, bu elektrikli model yere yaklaşık olarak 20 mm kadar indirilmiş aktif aerodinamik elemanlarıyla da dikkat çekiyor. Pirelli P-Zero lastikleriyle birlikte sunulan Hyundai, göz alıcı bir görünüm sunuyor.

Yeni direksiyon tasarımı ise performans kanadının logosunu taşıyan ilk direksiyon olacaktır. Hyundai, IONIQ 5 N'in fiyatlarını yapılacak olan lansmandan sonra açıklayacak.