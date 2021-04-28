Süleyman Soylu: 'Bugün İstanbul'da Katliam Engellendi'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir programda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Soylu, bugün İstanbul'da polisin çok büyük bir terör saldırısını engellediğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NTV'de konuk olduğu bir programda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeme dair önemli gelişmelerden de bahseden Bakan Soylu, İstanbul'da polisin bugün çok büyük bir katliamı önlediğini açıkladı.

'Bugün İstanbul polisi çok önemli bir katliamı engelledi'

NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada "Bugün PKK terör örgütü mensupları İstanbul'a 5 kiloluk bir patlayıcı getirdiler" diyen Soylu, sözlerine "Polisimizin otogardaki dikkatli takibi ve istihbaratımızın bu konudaki keskin hafızası sonucu bir aracın altındaki 5 kiloluk patlayıcıyı tespit ettiler ve bunları yerleştirenleri de yakaladılar" şeklinde devam etti.

Söz konusu operasyonda 2 kişinin gözaltına alındığı bilgisini paylaşan İçişleri Bakanı, hedefin otogar olduğunu, aracın altına yerleştirilen patlayıcı maddenin ise etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Soylu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Kreşlerin açılması:

Milli Eğitim Bakanımızın kararı, ilk kararda duruyor, açmamak konusunda. Bazı Avrupa ülkelerinde açma konusunda esneklik var. Bütün çalışma şartlarını düşünerek bir değerlendirme yapıyoruz. Aile Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı değerlendiriyor. Aile Bakanlığı bir çalışma yapıyor. Kendilerine gelen taleplere yönelik bir karar verecekler.

Kapanma olmasaydı bayram için hareketlilik olacaktı. Aşılar sayesinde haziran sonunda iyi bir noktada olacağız.

Alkol yasağı:

Alkol yasağından rahatsız değilim. Geçen kısıtlamada da bu tartışmayı yaptık. Bütün kısıtlamalarda ne varsa aynı. Kural aynı, sadece süre uzadı. Cumartesi-Pazar kısıtlamasından hiçbir farkı yok. İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da birçok örnekleri var. Biz bunları değerlendirerek bütün adımları attık.

Tam kapanmada kimler muaf olacak?

E-başvuru bakanlığın internet adresinden yapılabiliyor. Çalışmak zorunda olanlar e-başvuruyla izin alabilecekler.

Cenazeler için kolaylıklar getirildi.

Otel rezervasyonunu kapanmadan önce alanlar perşembe günü gidebilirler. Seyahat izin belgesini alanlar, onunla dönebilme imkanına sahip olurlar.

(Bakıcılar) Yaşlı ve hastalar için raporla izin alabilecekler.