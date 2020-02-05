iCloud'un Mobil Sitesi, iOS ve Android'de Veri İndirebiliyor

Apple, iCloud'un mobil sitesini güncelledi. Bundan sonra kullanıcılar, iOS veya Android fark etmeksizin mobil site üzerinden, verilerini doğrudan indirebiliyorlar. An itibarıyla kullanıma sunulan yeni özellik, kullanıcılara derin bir oh çektirecek gibi görünüyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın kullanıcılara sunduğu hizmetlerden bir tanesi de iCloud. Bu hizmet, basit anlamda bir bulut servisi olarak düşünülebilir. iPhone, iPad ve Mac sahipleri, cihazlarındaki verileri iCloud üzerine yüklüyorlar ve ihtiyaç duydukları zamanlarda burada bulunan verilerine kolaylıkla erişebiliyorlar. iCloud bünyesinde galeri içerikleri, notlar, hatırlatıcılar ve cihaz yedeklemeleri gibi veriler depolanabiliyor.

Kullanıcılar, geçtiğimiz dönemlerde iCloud üzerindeki verileri mobil cihazlarındaki internet tarayıcıları üzerinden indiremiyorlardı. iCloud'un internet sitesine gidildiğinde, hizmetle ilgili uygulamaların indirilmesi gerektiği ifade ediliyordu. Ancak an itibarıyla bu durum tarih olmuş durumda çünkü Apple, iCloud hizmetinin resmi internet sitesinde bazı değişiklikler yaptı. Yapılan değişiklikler, iOS veya Android üzerinden siteye ulaşan kullanıcıların telefon veya tabletlerine dosya indirmesini sağlıyor.

Apple, bu kadar kullanışlı bir özelliği neden bu denli geciktirdi bilinmez ancak artık kullanıcılar, internet tarayıcıları üzerinden doğrudan verilerini indirebiliyorlar. Yeniden düzenlenen iCloud'un internet sitesi artık, fotoğraflar, iPhone'umu Bul, anımsatıcılar ve notlar gibi içeriklere erişmenizi sağlıyor. Üstelik iCloud'un internet sitesine iPad üzerinden erişirseniz, mobil yerine masaüstü arayüzü kullanıyorsunuz.

iCloud'un internet sitesi, sadece fotoğrafların indirilmesi ve diğer verilere erişilmesi gibi hizmetleri sunmuyor. Artık kullanıcılar, iCloud'un internet sitesi üzerinden notlar oluşturup bu notları cihazlarına doğrudan göndermiş olabiliyorlar. Ayrıca iCloud Drive kullanıyorsanız, buradaki verilerinize de artık doğrudan erişip, indirebiliyorsunuz.

iCloud'un mobil sitesi şöyle görünüyor

Apple, iCloud'un mobil sitesini daha işlevsel bir hale getirerek tüketicilerin hayatlarına büyük bir kolaylık kazandırmış oldu. Çünkü kimi zaman kullanıcılar, özellikle de iPhone'larının hafızası dolduğunda içeriklerine erişmekte zorlanıyorlardı. Ancak bundan sonra böyle bir durum olmayacak ve hem iOS hem de Android kullanıcıları, iCloud'da bulunan verilerine kolaylıkla erişebilecekler.