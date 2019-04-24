İki Kızın İntihar Girişiminde Mavi Balina'dan Şüpheleniliyor

İntihara teşebbüs eden iki kız öğrencinin Mavi Balina'dan etkilendiği düşünülüyor.

Her gün yeni bir görev yapılan ve toplamda 50 gün süren Mavi Balina, özellikle gençleri ölüme sürüklüyor. Derin olmayacak şekilde kol ve bacakların kesilmesi, bu ve bunun gibi şiddet içeren daha birçok görev veren ve kullanıcısından bunu yapmasını isteyen Mavi Balina, 50. günün sonunda son aşama olarak kişiye; 'kendisini asma' veya 'yüksekten atlama' komutunu veriyor.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Fıstıklı Mahallesi'nde yaşanan olay, iki gencin hastanelik olmasına yol açtı. İnşaat hâlindeki bir binaya koşan ve istinat duvarından atlayarak içeriye giren iki genç kız, 12 katlı binanın çatısına çıkmaya çalıştı. İnşaatta bulunan işçilerin uyarılarına rağmen iki kız, binanın ikinci katından el ele tutuşarak aşağıya atladı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalenin ardından S.K.'yi Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne, hayati tehlikesi bulunan P.Ş.yi ise Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, yaşlarının 15 ile 16 olduğu öğrenilen kızların 'Mavi Balina'dan etkilenerek intihar girişiminde bulunduğu yönündeki ihtimali araştırıyor.

Unutmayın, Mavi Balina bir 'oyun' değildir.