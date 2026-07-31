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İkinci El Tesla'yı Sıfır Fiyatının Üzerine Koyan Satıcıya Ticaret Bakanlığı 325 Bin TL Ceza Kesti

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Ticaret Bakanlığı, ikinci el Tesla Model Y aracını üretici firmanın güncel sıfır liste fiyatının üzerinde bir bedelle ilana koyan satıcıya, bir vatandaşın ihbarı üzerine 325 bin TL idari para cezası kesti.

İkinci El Tesla'yı Sıfır Fiyatının Üzerine Koyan Satıcıya Ticaret Bakanlığı 325 Bin TL Ceza Kesti
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

İkinci el motorlu kara taşıtı piyasasında yaşanan fahiş fiyat uygulamalarına ve spekülatif hareketlere karşı denetimler kesintisiz şekilde devam ediyor. Ticaret Bakanlığı, piyasadaki fiyat köpüğünü engellemek ve adil bir ticaret ortamı oluşturmak amacıyla yürütülen saha ve dijital incelemelerine bir yenisini daha ekledi. Son olayda, mevzuata aykırı bir şekilde sıfır araç liste fiyatının üzerine çıkan ikinci el bir otomobil ilan platformunda mercek altına alındı.

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Süreç, bir vatandaşın Ticaret Bakanlığı’na yaptığı ihbar bildirimiyle başladı. Yapılan detaylı incelemelerde, bir satıcının ikinci el durumdaki Tesla Model Y marka aracını, markanın resmî satış fiyatının oldukça üzerinde bir tutar olan 2,8 milyon TL bedelle çevrim içi bir ilan platformuna koyduğu tespit edildi.

İçerikten Görseller

İkinci El Tesla'yı Sıfır Fiyatının Üzerine Koyan Satıcıya Ticaret Bakanlığı 325 Bin TL Ceza Kesti
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Mevzuat ihlaline 325 bin TL yaptırım

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Vatandaş ihbarının ardından Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Otomotiv Ticareti Dairesi ekipleri hızlıca harekete geçti. Yapılan mevzuat kontrolleri ve teknik incelemeler sonucunda, söz konusu ilanın geçerli olan yasal düzenlemeleri açıkça ihlal ettiği kesinleşti. Bu ihlalin ardından, ilan sahibine 325 bin TL idari para cezası uygulandı.

Açıklanan idari yaptırım kararı, Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan tarafından sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna duyuruldu. Kaplan, otomotiv pazarında spekülatif fiyat hareketlerine kesinlikle geçit verilmeyeceğinin altını çizerek kararlılık mesajı verdi. Bakanlık yetkilileri, piyasadaki adil ve şeffaf dengenin bozulmaması için benzer uygulamaların ciddiyetle takip edileceğini belirtti.

İkinci el araç satışında mevzuat ne?

Ticaret Bakanlığı'nın ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında hazırladığı resmî yönetmelik açık kısıtlamalar barındırıyor. İlgili yönetmeliğe göre; ikinci el durumdaki araçların, üretici veya distribütör firma tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir bedelle ilan edilmesi ve bu şekilde pazarlanması kesin bir dille yasaklanmış durumda.

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