İkinci Elde Chery Omoda 5 Alınır mı? Piyasası Nasıl? Tüm Artı ve Eksileriyle Açıklıyoruz!

Chery Omoda 5, dikkat çeken tasarımı ve zengin donanımıyla kısa sürede popüler hale gelen SUV modellerinden biri oldu. Peki artık sadece ikinci elde bulunan Omoda 5, bugün hâlâ alınmaya değer mi?

Türkiye pazarına iddialı bir giriş yapan Chery, Omoda 5 modeliyle özellikle tasarım ve teknoloji tarafında dikkat çekmeyi başardı. Coupe SUV çizgileri, güçlü donanımı ve turbo benzinli motoruyla kısa sürede geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşan model, günümüzde yerini Omoda 5 Pro'ya bıraktığı için artık sıfır olarak satılmıyor.

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Bu içerikte Chery Omoda 5'in tasarımını, iç mekanını, teknik özelliklerini, yakıt tüketimini, bagaj hacmini ve ikinci el piyasasını detaylı şekilde inceliyoruz. Eğer "Chery Omoda 5 alınır mı?" diye araştırıyorsanız, satın almadan önce bilmeniz gereken tüm önemli noktalara birlikte göz atalım.

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Chery Omoda 5'in tasarımı nasıl?

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Omoda 5'in en güçlü yönlerinden biri tasarımı. Elmassı desenli büyük ön ızgara, ince LED farlar ve coupe formundaki tavan çizgisi sayesinde klasik SUV'lardan ayrılan oldukça sportif bir görünüm sunuyor. Gizli arka kapı kolları, çift renkli gövde seçenekleri ve LED stop tasarımı da modern görünümü tamamlıyor.

Kabinde en dikkat çeken detay, 10,25 inç dijital ekran oluyor.

Minimalist konsol tasarımı, ambiyans aydınlatması ve yumuşak dokulu malzemeler sayesinde sınıfının üzerinde bir kalite hissi sunuyor. Elektrikli ve ısıtmalı koltuklar, kablosuz şarj ünitesi ve geniş orta konsol günlük kullanım konforunu artırırken, arka koltuklarda dört yetişkin için yeterli yaşam alanı sunuluyor.

Chery Omoda 5 özellikleri:

Çift 10,25 inç dijital ekran

Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto (güncelleme ile)

360 derece kamera

Adaptif hız sabitleyici

Şerit takip asistanı

Kör nokta uyarı sistemi

Ön çarpışma önleme sistemi

Elektrikli sürücü koltuğu

Isıtmalı ön koltuklar

Çift bölgeli dijital klima

Elektrikli bagaj kapağı

Sony ses sistemi (donanıma göre)

Donanım seviyesi açısından Omoda 5, segmentindeki birçok rakibinden daha zengin bir ekipman listesi sunuyor.

Chery Omoda 5 yakıt tüketimi ne kadar?

Şehir içi: 8,5 - 10,0 litre/100 km

Şehir dışı: 5,8 - 6,8 litre/100 km

Karma kullanım: 7,0 - 8,0 litre/100 km

Yoğun şehir trafiğinde tüketim 10 litre seviyelerine yaklaşabiliyor. Uzun yolda ise sabit hızlarda 6 litre civarında değerler görmek mümkün. Performans odaklı motor yapısı düşünüldüğünde tüketim değerleri makul kabul ediliyor.

Chery Omoda 5 2. el fiyatları ne kadar, piyasası nasıl?

Chery Omoda 5'in 2026 itibarıyla 2. eldeki fiyatları model yılı, kilometre ve donanım seviyesine göre 1,4 milyon TL ile 1,8 milyon TL arasında değişiyor. Düşük kilometreli ve iyi kondisyonlu araçlar daha yüksek fiyatlardan alıcı bulabiliyor.

Omoda 5'in ikinci el piyasası, yerli ya da Avrupalı markalar kadar güçlü değil. Yani aracın satış süresi Toyota, Volkswagen veya Renault gibi markalara kıyasla biraz daha uzun olabiliyor. Buna rağmen zengin donanımı ve rekabetçi fiyatı sayesinde özellikle fiyat/performans odaklı alıcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.