Teknoloji dünyasında yarattığı devrimlerle bilinen Apple, ilk iPad’i piyasaya sürdüğünde büyük başarılara imza atmıştı. Peki bu tabletin özellikleri nelerdi?

İlk Apple iPad, 27 Ocak 2010 tarihinde tanıtıldı ve 3 Nisan 2010'da piyasaya sürüldü.

Bu sene, yani 2025 yılında, 15 yaşına girmiş oldu. Tablet piyasasında yeni bir dönem başlatan bu cihazın, ilk versiyonunun özelliklerini hatırlayalım mı?

Donanımla başlayalım.

iPad 9.7 inç boyutunda LED aydınlatmalı IPS LCD ekrana sahipti ve 1024 × 768 çözünürlüğe (132 PPI) ulaşıyordu. İşlemcisi 1 GHz hızında tek çekirdekli Apple A4 çipiydi ve 256 MB RAM ile destekleniyordu.

Depolama seçenekleri 16 GB, 32 GB, 64 GB olarak idi ve alışık olduğumuz üzere herhangi bir genişletilebilir depolama desteği bulunmuyordu. Batarya ömrü ise epey fazlaydı. 10 saate kadar dayanıyordu.

Kamerasının olmadığını hatırlıyor musunuz?

Ne ön ne arka kamerası vardı. Yani görüntülü konuşma yapma veya fotoğraf çekme gibi özellikleri yoktu.

Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi ve Wi-Fi + 3G modelleri bulunuyordu. 3G versiyonunda micro-SIM kart desteği vardı. GPS özelliği yalnızca 3G modelinde bulunuyordu.

Ses çıkışı için tek bir alt hoparlör bulunuyordu.

Wi-Fi modeli 0.68 kg, Wi-Fi + 3G modeli ise 0.73 kg ağırlığındaydı. Cihaz yalnızca siyah çerçeveli bir ön yüzeye ve alüminyum arka kasaya sahipti.

Yazılım tarafında ise…

iPad, iPhone OS 3.2 ile piyasaya sürüldü ve daha sonra iOS 5.1.1’e kadar güncelleme aldı. Uygulama mağazasındaki iPhone uygulamaları, iPad'de büyütülmüş modda çalışabiliyordu ya da iPad’e özel optimize edilmiş uygulamalar yüklenebiliyordu.

Ön yüklü uygulamalar arasında Safari, Mail, Fotoğraflar, Takvim, iPod (Müzik), Notlar, YouTube, Haritalar ve iTunes Store bulunuyordu.

İlk iPad’de çoklu görev desteği yoktu ve bu özellik daha sonra iOS 4 ile gelmişti. FaceTime ve iMessage gibi özellikler de ilk modelde bulunmuyordu.

Apple, tableti piyasaya sürdüğü sırada aynı zamanda e-kitap okuma uygulaması ve e-kitap mağazası olan iBooks'u da piyasaya sürdü. Bu uygulama, Kindle cihazları zaten önemli bir başarıya ulaşmış olan Amazon ile rekabet etmek için önemli bir hamleydi.

İlk iPad, tablet pazarında devrim yarattı.

iPad, o dönem büyük bir furya hâline geldi. Okuma, internette gezinme, video izleme ve temel düzeyde üretkenlik için tasarlanmıştı.

Satışa çıktıktan sonraki ilk 28 gün içinde 1 milyon adet satılarak büyük bir ticari başarıya ulaştı. iPad 2 tanıtılana kadar (hemen hemen 1 sene sonra, Mart 2011’de) yaklaşık 20 milyon tane sattı.

Apple’ın iPad’i piyasaya sürmesi, diğer teknoloji şirketlerini de benzer tabletler geliştirmeye teşvik etti ama ilk dönemde hiçbiri iPad’in başarısına ulaşamadı.

Daha fazla Apple içeriği:

[NEWS:134810]iPhone'ların Ekranı Neden Bazen Bir Anda Yarıya İniyor?[/NEWS