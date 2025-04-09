Katlanabilir iPad’in 2026 yılında üretime geçeceği ve iPhone Fold’dan önce piyasaya sürülebileceği iddiaları gündeme geldi.

Apple’ın katlanabilir cihazlarla ilgili planları yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Yeni bir analist raporuna göre şirket, 2026’da sadece katlanabilir bir iPhone değil, aynı zamanda dev ekranlı bir katlanabilir iPad ile karşımıza çıkabilir.

Analist Jeff Pu’nun paylaştığı yeni rapora göre Apple, gelecek yıl iki katlanabilir cihazın üretimine başlamayı planlıyor. Bunlardan biri, 7.8 inçlik ekranıyla katlanabilir bir iPhone olacak. Diğeri ise tam 18.8 inçlik devasa bir ekranla gelecek katlanabilir iPad. Her iki cihazın da 2026’nın sonlarına doğru üretim hattına girmesi bekleniyor.

Katlanabilir iPad için hedef yıl 2028 olarak açıklandı

Pu, benzer bir öngörüyü geçtiğimiz ağustos ayında da paylaştı. Ancak Bloomberg’den Mark Gurman, bu iddiaya farklı bir tarih verdi. Gurman, Apple’ın katlanabilir iPad’i 2028 yılına kadar piyasaya sürmeyi planladığını belirtti. Bu açıklamaya göre şirket, iPad’i tanıtmadan önce katlanabilir iPhone’un kullanıcılar tarafından nasıl karşılandığını görmek istiyor.

Jeff Pu, tahminlerini tedarik zinciri kaynaklarından ve daha önce paylaşılan raporlardan elde ettiği bilgilerle temellendirdi. Ancak Bloomberg’den Mark Gurman, Apple’ın üzerinde çalıştığı bu büyük cihazın henüz tamamlanmadığını ifade etti. Gurman, iki iPad Pro büyüklüğünde açılabilen bu katlanabilir model için hedef yılın 2028 olduğunu açıkladı. Bu ifadeler, analistler arasında konuya dair farklı görüşlerin bulunduğunu ortaya koydu.

Apple cephesinden konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Ancak farklı kaynaklar tarafından paylaşılan tahminler, şirketin katlanabilir cihazlara yönelik çalışmalarını hızlandırdığını ortaya koydu. 2026 yılı, Apple’ın bu alandaki stratejisinde önemli bir kırılma noktası olarak değerlendirildi.