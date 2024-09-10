SpaceX, tarihin ilk sivil uzay yürüyüşünü de kapsayan "Polaris Dawn" misyonunu bugün gerçekleştirecek. Peki bu uzay görevinde insanlığı neler bekliyor ve nasıl takip edilecek?

Bugün uzay taşımacılığı için oldukça önemli bir gün. Zira özel uzay taşımacılık şirketi SpaceX, bugün "Polaris Dawn" isimli misyonunu gerçekleştirecek. Eğer herhangi bir sorun yaşanmaz ise insanlık, 1970'lerde gerçekleştirilen Apollo görevlerinden daha uzak mesafelere gitmiş olacak. Üstelik uzaya gönderilen astronotlar, bir de uzay yürüyüşü gerçekleştirecekler. Bu uzay yürüyüşü, sivil uzay taşımacılığı için bir ilk olacak.

SpaceX'in Polaris Dawn misyonu uzun zamandır gündemde ancak bir türlü gerçekleştirilemedi. Ancak bugün bu durum değişti. Artık hava muhalefeti dışında her şey hazır durumda. SpaceX'e göre hava koşulları yüzde 40 elverişli ancak fırlatma için çalışmalar ve canlı yayınlar şimdiden başlamış durumda.

Fırlatma için başlatılan canlı yayın

SpaceX, Polaris Dawn misyonu kapsamında uzaya dört kişi gönderecek. Pilot Scott Poteet, SpaceX mühendislerinden Sarah Gillis, SpaceX sağlık yetkilisi Anna Menon ve milyarder iş insanı Jared Isaacman, Dünya'nın 1.400 kilometre üzerinde olacaklar. Ve tarihin ilk özel uzay yürüşüyü görevini gerçekleştirmeye çalışacaklar. 5 gün boyunca uzayın derinliklerinde kalacak astronotlar, toplamda 36 deney gerçekleştirecekler.

Polaris Dawn, SpaceX için başka bir nedenden ötürü de önemli. Şirket, bundan bir süre önce duyurduğu yeni uzay giysilerini, Polaris Dawn görevi kapsamında test edecek. Sarah Gillis ve Jared Isaacman, bu yeni elbiselerin uzay boşluğunda nasıl tepki vereceğini deneyimleyecek ilk insanlar olacaklar...