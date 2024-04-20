İmzamız, parmak izimiz kadar benzersizdir. Kimliğimizi yansıtır. Uzmanlara göre sahiden de imza atma şeklimiz, karakterimiz hakkında ipuçları veriyor. Boyutu ve açısı bile bir şeyler söylüyor. Bakalım sizin imzanız, hakkınızda hangi ipuçlarını veriyor?

Öncelikle belirtmekte fayda var. İmzalar hakkında yeterince araştırma yok. Bu yüzden imza üstüne yapılan araştırmalara da %100 güvenmemek gerek. Yine de imza analizi konusu, birçok suç dosyasını bile çözüme ulaştırabilecek kadar önemli bir yere sahip.

Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Bill Gates gibi kişilerin imzalarına baktığımızda imza analizcilerinin karakter hakkında söyledikleri gerçekten de tutarlı gibi görünüyor. Mesela Steve Jobs’un imzası; yaratıcılığı ve organize olmayı temsil ediyor. Peki sizin imzanız, hakkınızda neler söylüyor olabilir?

İmzanızın boyutuyla başlayalım.

500 finans müdürünün imzaları incelenen bir araştırmada, en büyük imzaya sahip CFO’ların birazcık yalancı olduğu ortaya çıktı. Örneğin şirketin kazançlarını yanlış bildiriyorlardı ya da iç kontrolleri çok da güvenilir bir şekilde yapmıyorlardı. Bu araştırma sayesinde imza büyüklüğü ve narsisizm arasında bir bağlantı bulundu.

Tabii ki imzanız büyükse kesinlikle narsistsinizdir demiyoruz ancak imza büyüklüğü ve öz güven arasında gerçekten de bir bağlantı var gibi duruyor. İmzanız ne kadar büyükse öz güveniniz de o kadar fazla yani.

İmzanızda ufak tefek süslemeler olan biriyseniz…

Kiminin imzası çok sadeyken kimininki minik işaretleri ya da uzatılmış çizgileri içerebilir. Uzmanlara göre bu işaretlerin bile her birinin bir anlamı var. Örneğin imzanın sonuna nokta eklemek, ciddiyet ile benlik duygusunu vurguluyor. İmzanın son karakterinin uzatılması ise kararlılık sembolü.

Dışarıdan çok basit bir yargı gibi dursa da yazı analizcileri imzada ne kadar çok süsleme varsa imza sahibinin de o kadar karmaşık bir kişiliğe sahip olduğunu söylüyor. Aynı şekilde sade imzalar da basit bir kişiliğe işaret ediyor.

İmzanızın okunabilirlik derecesi nasıl peki?

Bazı imzalara baktığınızda neredeyse hiçbir şey anlayamazsınız. Bazılarının ise isminin ve/veya soyadını yazdığı gayet açıktır. Okunamayan imzalar, hızlı bir zihne sahip olduğunuzun ve ayrıntılarda pek de boğulmadığınızın işareti.

İmzanız gayet açık ve netse bu da dürüstlüğün ve açık sözlülüğün işareti. Ayrıca güvenilirlik sağladığı da aşikâr. Bill Gates’in imzasına bir bakın!

Açının bile önemi var!

İmzanızı çizgiler olan bir kâğıda atıyorsanız düz gidiyor olabilir fakat boş bir kâğıtta muhtemelen belirli bir yöne doğru alçalacak ya da yükselecektir. Eğer imzanız yükselerek bitiyorsa bu; yaratıcılığın ve hırsın göstergesi. Steve Jobs’un imzası bu şekilde mesela.

İmzanızın alçalarak bitmesi ise biraz kötümserliğin işareti. “Benim imzam ikisi de değil. Dümdüz atıyorum.” diyorsanız muhtemelen organize ve kontrollü birisiniz.

Tüm bu bilgileri göz önünde bulundurduğunuzda karakteriniz nasıl çıktı? Bildiğinizle tutarlı mı yoksa alakasız mı? Yorumlara yazın!

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