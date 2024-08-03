Samsung, bütçe dostunun da bütçe dostu telefonu Samsung Galaxy F14 4G’yi tanıttı. Ülkemize gelmesi beklenmeyen cihaz, birkaç dikkat çeken kısmı olsa da genel olarak “Alo desin yeter.” diyenlerin seveceği özelliklere sahip.

Amiral gemisi telefonları kadar uygun fiyatlı cihazlarıyla da dikkatleri çeken Samsung, bugün yepyeni bir telefonla karşımıza çıktı. Cihaz, Galaxy F14 4G ismini verdiği giriş seviye telefonunu tanıttı.

Cihaz, geçen yılın mart ayında tanıtılan F14 5G’nin 4G versiyonu olarak geliyor. Maalesef ülkemize gelme ihtimali bayağı düşük. Ancak fiyatını gördüğünüzde “Keşke gelse.” diyeceğinize eminiz.

Samsung Galaxy F14 4G neler sunuyor?

Çok beklentisi olmayanlar için geliştirilen bir telefon olarak karşımıza çıkan cihaz, arkada üçlü kamera kurulumu önde ise çentikli ekran tasarımına sahip. Cihazda 1080x2400 çözünürlüğe ve 90 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç boyutunda LCD bir ekran bulunuyor. Parmak izi ise yan tarafa yerleştirilmiş. Ağırlığı ise 194 gram.

Samsung Galaxy F14, çok bir şey vadetmese de günlük kullanımda yeterli olabilecek üç yıllık işlemci Snapdragon 680 işlemciye sahip. Bu işlemci, 4 GB’lık RAM ile eşleştirilmiş. Depolama ise 64 GB olarak açıklandı. Depolamayı 1 TB’a kadar genişletmek mümkün.

Arka tarafa baktığımızda 50 MP’lik bir ana kamera görüyoruz. Ona 2 MP’lik makro ve 2 MP’lik derinlik sensörü eşlik ediyor. Önde ise 13 MP’lik selfie kamerası var. Bedava diyebileceğimiz fiyatlı bir telefon olduğunu düşündüğümüzde bu özellikler iyi diyebiliriz.

Kutudan adaptörle çıkmayan telefonda 25W hızlı şarj destekli 5000 mAh’lik batarya bulunuyor. Android 14 tabanlı One UI 6.1 ile geldiğini ekleyelim.

Samsung Galaxy F14 4G teknik özellikleri

Ekran 6,7 inç, FHD+, 90 Hz, LCD İşlemci Snapdragon 680 RAM 4 GB Depolama 64 GB Arka Kamera 50 MP, 2 MP, 2 MP Ön Kamera 13 MP Batarya 5000 mAh (25W) İşletim Sistemi One UI 6.1 (Android 14)

Samsung Galaxy F14 4G fiyatı