Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Infinix, başlangıç seviyesi yeni akıllı telefonu Infinix Smart HD 2021i duyurdu. Telefonun 16 Aralık'ta Hindistan'da satışa sunulması bekleniyor.

Uygun fiyatlı başlangıç seviyesi telefonlarının yanında geçtiğimiz aylarda tanıttığı Hot 10 gibi orta segment fiyat performans telefonlarıyla da dikkat çeken Infinix, Hindistan'da önümüzdeki günlerde satışa sunacağı yeni telefonunu tanıttı.

Infinix Smart HD 2021 adı ile tanıtılan telefon, Android Go ile gelecek. Arka tarafında kare bir kamera modülü ve ortada bir parmak izi okuyucu yer alan telefon, önde ise görece kalın diyebileceğimiz bir çerçeveye sahip.

Infinix Smart HD 2021'in özellikleri

Infinix Smart HD 2021, HD+ çözünürlüğe sahip 6,1 inç IPS ekran ile gelecek. Üstte bir su damlası çentiği yer alan telefonun parlak ve renkli bir arka paneli var. 256 GB'a kadar genişletilebilen 32 GB dahili depolama ile gelecek olan telefonun RAM'i ise 2 GB. 8 MP arka ve 8 MP ön kamera ile gelecek olan telefon, 1080p video kaydı imkanı sunacak. Telefon, segmentine göre iyi denebilecek 5.000 mAh bataryaya sahip olacak. Infinix Smart HD 2021 4G'yi desteklemeyecek.

Telefon, Android 10 Go Edition ile çalışacak ve üç farklı renk seçeneği ile kutudan çıkacak. Mavi, yeşil ve koyu gri olarak göreceğimiz bu renkler parlak arka panelde oldukça güzel görünüyor.

16 Aralık'ta satışa sunulması beklenen telefonun fiyatı ise 5.999 rupi olarak belirlenmiş. bu fiyat yaklaşık olarak 640 TL'ye denk geliyor. Telefonun Hindistan dışında ne zaman satışa çıkacağı ile ilgili ise henüz bir bilgi bulunmuyor.