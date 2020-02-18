Bilim Dünyası, İnsanların En Verimli Yaşını Açıkladı

Bilim, belli bir noktadan sonra maksimum kapasitesine erişmiş ve tıkanmış hisseden insanları üzecek bir cevabı ortaya çıkardı. Bilime göre insanlar, kapasite anlamında 23 yaşında zirveye çıkıyorlar ve bunun ardından düşüşe geçiyorlar.

Bilim, hayatımızın en büyük sorularına cevap vererek bizi aydınlatıyorken aynı zamanda bazı durumlarda moralimizi de bozabiliyor. Elbette bilim, bize insanlığın ne olduğunu her geçen gün daha da iyi öğretiyor fakat bu öğretim sürecinde gerçeğin ne kadar sert bir şekilde yüzümüze vurulabileceğini de görebiliyoruz.

Gelin, bu kötü gerçekler için bilim dünyasının yaptığı son araştırmadan bir örnek verelim. Siz de daha önce kapasitenizin zirvesine ulaştığınızı düşünüp kendinizi kötü hissettiniz mi? Böyle bir hisse kapıldıysanız size “Merak etmeyin, geçecektir” derdik ancak bilim, bunun aksini kanıtladı. Bilime göre insan gerçekten de belli bir noktada zirveye erişiyor.

Hiçbir zaman 23 yaşımızdaki gibi hissetmeyeceğiz:

Yapılan çalışmalar sonucunda bilim dünyası, hayatımızda edineceğimiz en büyük başarıları ne zaman edinebileceğimizin yanıtını ortaya çıkardı. Bilim, hayatımız boyunca 23 yaşımızda hissettiğimiz kadar tatmin olmuş hissetmeyeceğimiz gerçeğini bizlerle paylaştı. Bununla birlikte yapılan çalışmalar, 69 yaşımıza kadar hiçbir zaman tatmin olmuş hissetmeyeceğimizi de söyledi fakat bu durum, 23 ile 69 yaş aralığında her şeyi kötü hissedecekmişiz anlamına da gelmiyor. 46 yaşımızda tatmin olma ve mutluluk anlamında olumlu şeyler de yaşayacağız.

Örneğin 31 yaşımıza girdiğimizde satrançta usta bir birey, 40 yaşımıza girdiğimizde de Nobel Ödülü'nü kazanabilecek bir kişi hâline gelebiliriz. Ayrıca bilime göre insanlar, diğer insanların duygularını anlama konusunda zirveyi 51 yaşına girince görüyor. İkinci bir yabancı dil öğrenme yeteneği 7 ile 8 yaşlarındayken zirve yapıyorken matematik yeteneklerimiz 50’li yaşlarımızda ancak zirveyi görüyor. Bu örneklerle de bir kez daha gördüğümüz üzere hayat, iniş ve çıkışlarla dolu bir serüven.

Peki beynimiz ne zaman zirveye ulaşıyor? Bilime göre insan beyninin gücü 18 yaşında zirveyi görüyor. Tüm bu söylediklerimiz yüzünden kendinizi kötü hissetmeyin zira yapılan çalışmaların tümü, orta yaşlı insanlarda yapılan anketlerden yola çıkarak sonuçlandırılmış. Ayrıca hâlâ 23 yaşın altındaysanız vaktinizin bol olduğunu söyleyebiliriz.