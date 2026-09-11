Insta360, popüler Luna serisini 1 inçlik devasa sensör, Leica Summicron lens ve 8K Dolby Vision video kaydı sunan yeni gimbal kamerası Luna Pro ile genişletti.

Insta360, el tipi gimbal kamera pazarındaki iddiasını yeni Luna Pro modeliyle bir adım öteye taşıyor. Cihazın odak noktasında, Leica iş birliğiyle geliştirilen Summicron lens ile eşleştirilmiş 1 inç boyutundaki görüntü sensörü var.

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Gücünü 4nm fabrikasyon süreciyle üretilmiş gelişmiş bir çip setinden ve özel bir görüntü işlemcisinden alan kamera, performans konusunda çıtayı oldukça yukarı taşıyacak. Gelin tüm detaylarına bakalım.

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Karşınızda Insta360 Luna Pro

Güçlü donanım bileşimi sayesinde Insta360 Luna Pro, 8K çözünürlüğe kadar yüksek kaliteli video kaydı gerçekleştirebiliyor. Sinematik çekimler yapmak isteyenler için cihazda Dolby Vision formatında video kayıt desteği ve geniş renk derecelendirme esnekliği sunan 10-bit I-Log profil seçeneği de unutulmamış. Ağır çekim meraklılarını da hedefleyen model, 1080p çözünürlükte saniyede 240 kareye varan ağır çekim videolar kaydetme imkânı veriyor.

Sarsıntısız ve akıcı görüntüler yakalamak için tasarlanan Insta360 Luna Pro, tümleşik 3 eksenli mekanik stabilizasyon sistemine ev sahipliği yapıyor. Yakınlaştırma yetenekleri tarafında ise kullanıcılara 2 kat kayıpsız dijital zoom seçeneğinin yanı sıra detay kaybını en aza indiren 4 kata kadar HighRes zoom seçeneği sunuluyor.Böylece uzaktaki detaylar kaliteden ödün vermeden kadraja sığdırılabiliyor. Böylece uzaktaki detaylar kaliteden ödün vermeden kadraja sığdırılabiliyor.

Cihazın kullanım kolaylığı sağlayan en dikkat çekici tasarım detaylarından biri ise gövdeden ayrılabilen 2 inç boyutundaki OLED dokunmatik ekranı. Kullanıcı dostu kontrol arayüzüne sahip bu modüler ekran, zorlu açıdaki çekimlerde tam kontrol sağlıyor. Depolama tarafında kutudan 47 GB dahili hafıza ile çıkan gimbal kamera, dahili bataryasıyla tek şarjla 4 saate kadar kesintisiz kullanım süresi vaat ediyor.

Insta360 Luna Pro sadece amatör içerik üreticilerine değil, aynı zamanda profesyonel prodüksiyon süreçlerine de entegre olabilecek şekilde geliştirildi. Cihaz, 10-bit I-Log kaydının yanında endüstri standardı renk yönetim sistemi olan ACES desteğini de barındırıyor. Bu sayede birden fazla kamerayla yapılan profesyonel video kurgu süreçlerinde renk uyumu sağlamak oldukça kolaylaşıyor.

Çift sensörlü yapısıyla dikkat çeken Luna Ultra modelinin yanına dahil olan yeni Luna Pro, 600 dolar fiyat ile piyasaya sürüldü.