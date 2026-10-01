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Instagram’ın Video Uygulaması Edits’e İçerik Üreticilerinin Çok İşine Yarayacak Yapay Zekâ Video Asistanı Geldi!

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Instagram, CapCut rakibi video düzenleme uygulaması Edits için içerik üreticilerine kişiselleştirilmiş tavsiyeler sunan yeni yapay zekâ video asistanını duyurdu.

Instagram’ın Video Uygulaması Edits’e İçerik Üreticilerinin Çok İşine Yarayacak Yapay Zekâ Video Asistanı Geldi!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri konumunda bulunan Instagram, içerik üreticilerinin de sıkça tercih ettiği bir platform. Bu yüzden de şirketin üreticilerin işini kolaylaştırmaya yönelik özellikleri sürekli getirdiğini görüyorduk.

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Şimdi ise firmanın CapCut rakibi video düzenleme uygulaması Edits için önemli bir güncelleme yayımladığı açıklandı. Edits’e, yapay zekâ video asistanı geldi.

İçerikten Görseller

Instagram’ın Video Uygulaması Edits’e İçerik Üreticilerinin Çok İşine Yarayacak Yapay Zekâ Video Asistanı Geldi!
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İçerik üreticilerine özel, kişiselleştirilmiş geri bildirimler sunuyor

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Sohbet robotu formatında çalışan ve Edits’e entegre edilen bu yapay zekâ aracı, içerik üreticilerine genelgeçer tavsiyeler vermek yerine tamamen hesaplarına özel, kişiselleştirilmiş geri bildirimler sunmayı hedefliyor.

Firmanın açıklamasına göre asistan; hesabın takipçi sayısı, izlenme oranları, izleyici tutma oranı, beğeni ve paylaşım gibi kritik Instagram metriklerini analiz ediyor. Yapay zekâ, bu verileri kullanıcının gelen yorumları, platformdaki genel trendler ve hedef kitlenin ilgi alanlarıyla birleştiriyor. Böylece performans kalıplarını tespit ederek yalnızca metriklere bakılarak görülmesi zor olan uygulanabilir stratejik ipuçlarını ortaya çıkarabiliyor.

Üreticilerin yaratıcı süreçleri yapay zeâya devretmek yerine veri analizi yükünü üstlenen bir araç talep ettiklerini belirten Instagram, asistanın derinlemesine veri taramasını kullanıcı adına gerçekleştirirken nihai kreatif kararları tamamen içerik üreticisine bıraktığını da ekledi. Video asistanı tüm içerik üreticilerine sunulmuş olsa da ücretsiz kullanımda belirli sınırlar bulunuyor. Aracı belirli bir limitin üzerinde kullanmak isteyen içerik üreticilerinin ekstra kullanım haklarının kilidini açmak için "Meta One" aboneliğine sahip olmaları gerekiyor.

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