Twitter'ın da son zamanlarda yaptığı gibi, sosyal medya devi Instagram da platformunda köklü değişiklikler yapıyor. Uygulama, bu kez de akışınızı şekillendirecek 'Favoriler' özelliğiyle geliyor.

Günümüzde sosyal medya devleri, platformlarına yeni özellikler eklemek için köklü değişikliklere gidiyor. Yıllardır aynı sabit deneyimi sunmalarına rağmen devasa kitleleri ellerinde tutmayı başarmış olan bu platformlar, son zamanlarda oldukça dikkat çekici özelliklerle karşımıza çıkıyor.

Bu konuda akla ilk Twitter örneği geliyor. Öyle ki yıllardır kullanıcılarına farklı bir şey sunmamış olan Twitter, geçtiğimiz aylarda hem yeni özellikleri kullanıma sunmuş hem de uygulamaya gelecek olan özelliklerden bahsetmişti. Şimdiyse yine uygulamasında değişikliklere giden sosyal medya devlerinden Instagram karşımızda. Bilgilere göre Instagram, ‘Favoriler’ özelliğini test ediyor.

Görmek isteyeceğiniz gönderileri kaçırmayın:

Özellikle birlikte istediğiniz kişileri favorilerinize ekleyebileceksiniz. Bunun ardından favorilerinize eklediğiniz kişilerin gönderileri, diğerlerinden önce karşınıza çıkacak. Bu sayede daha önce görmek isteyeceğiniz paylaşımları kaçırmamış olacaksınız.

Özellikle birlikte favorilerinize eklediğiniz kişileri görebilmeniz için ‘Favoriler’ sekmesi kullanılabilecek. Bu liste gizli olacağından dışarıdan herhangi biri, favori listenizi görüntüleyemeyecek. Bununla birlikte favorilerinize eklediğiniz veya çıkardığınız hesaplara bildirim gönderilmeyecek.

Bunun öncesinde Instagram, paylaşımların görüntülenmesi konusunda Facebook’un algoritmasını kullanıyordu. Yani kullanıcının belli bir hesapla ne kadar etkileşimde olduğu ya da paylaşımların genel olarak popülerliği gibi birçok etken barındıran bu algoritma, bazı paylaşımların gözden kaçmasına neden olabiliyordu.

Instagram, geçtiğimiz hafta karşımıza çıkan ‘doğum tarihini zorunlu kılma’ gelişmesiyle de dikkatleri üzerine çekmişti. Uygulamalara getirilecek olan yeniliklerle platformun hangi yöne doğru evrileceğini zamanla öğreneceğiz. Özellik hakkındaki düşüncelerinizi yorum kısmında paylaşabilirsiniz.