Çocukken maddi zorluklar nedeniyle sokakta yatmak durumunda kalan Branden Condy, 25 yaşına geldiğinde nasıl bir multimilyonere dönüştüğünü anlattı. Condy, kendisi gibi yükselişe geçmek isteyenlere risk almayı tavsiye ediyor.

Yoksulluk içinde büyüyen ve hatta zaman zaman sokakta yatmak zorunda kalan Branden Condy, bugün ise multimilyoner bir Instagram fenomeni ve bir girişimci. Sokakta uyuduğu zorlu günlerden Lamborghini sahibi olduğu lüks ve zenginlik günlerine yalnızca 25 yaşında ulaşmayı başaran Condy, paylaştığı bir videoda hikayesini ve şu anda sahip olduğu hayatı nasıl elde ettiğini anlattı.

25 yaşındaki annesinin beklenmedik bir şekilde işten çıkarılmasıyla zor günlerin başladığını belirten Branden Condy, 12 saat içinde yaşadıkları evi boşaltmalarının istendiğini ve bir süre annesinin arkadaşlarının evinde kaldıklarını, zaman zaman ise sokakta uyuduklarını ifade ediyor. Condy, annesinin geçinebilmek adına uzun saatler çalıştığını, kendisinin günün büyük bir bölümünde evde yalnız kaldığını dile getirdi.

Yat temizlikçisinden yat ile tatile çıkmaya...

Zor bir çocukluk geçirmesi, Condy’nin daha güçlü ve disipli bir iş hayatı kurmasına temel hazırladı. Henüz 16 yaşındayken ilk işine giriş yapan Condy, bulaşıkçılık yaparak annesine destek oluyordu. 21 yaşına geldiğinde işler yoluna girmeye başladı ve Condy, ünlü ve zenginlerin yatlarını temizleme başladı. Tahmin edebileceğiniz gibi bu iş, Condy’nin belli bir birikim yapabilmesinin önünü açmış oldu.

Zengin ve ünlü kişilerin yatlarını temizlerken yaşam tarzlarından ilham alan ve oraya ulaşmak isteyen Condy, birikimlerini kullanarak Branden Condy LLC adlı bir Instagram reklamcılığı şirketi kurdu ve bu şirket ile yat temizlediği günlerde hayalini kurduğu hayata erişmeyi başardı. Elbetteki tüm bunlar da bir anda olmadı.

Risk alın ve çok çalışın

Yat temizleme işinden kazandığı parayı biriktirdiğini ve Instagram takipçilerini artırabilmek adına çalışmalara başladığını belirten Branden Condy, hayalindeki yaşam tarzına ulaşabilmek için o hayatı yaşayan insanları takip etmeye ve onlarla iletişim kurmaya başladığını ifade ediyor. Sonrasında başarılı bir Instagram reklamcılığı şirketi ile temasa geçen Condy, sonrasında onlarla buluşup iş üzerine görüşmeler gerçekleştirmiş.

Tanıştığı girişimcilerin kendisine mentorluk yaptığını söyleyen Branden Condy, kendi Instagram reklamcılığı şirketini kurup ulusal çapta yola çıktığını ve iki yıl içinde 238 bin takipçiye ve aylık 25 bin dolar gelire ulaştığını ifade ediyor. Condy’nin kendisi gibi olmak isteyenlere tavsiyesi ise kendilerine inanmaları, her zaman risk almaları ve “çok çalışmaktan” çekinmemeleri.