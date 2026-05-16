Instagram, kullanıcıları yeni gelecek özellikle birlikte paylaşılan hikâyeleri artık silmeden düzenleyebilecek.

Instagram'a yanlışlıkla bir hikâye attığınızda ya da eklemeyi unuttuğunuz bir şey olduğunda tek çareniz hikâyeyi tamamen silip tekrar hazırlamaktı. Şimdi ise Instagram'ın üzerinde çalıştığı yeni "Hikâyeyi Düzenle" özelliği, paylaşılan içerikleri yayından kaldırmadan üzerinde değişiklik yapılmasına imkan tanıyacak.

Özellik, şu an için oldukça kısıtlı bir kullanıcı kitlesiyle test ediliyor fakat ilk ekran görüntülerinin de gelmesiyle birlikte gelecekte tüm kullanıcıların kullanımına sunulacağını söyleyebiliriz.

Beğeni ve yorumlar sıfırlanacak

Sızan ekran görüntülerine göre bu özellik kullanıcıya harika bir konfor sunsa da beraberinde önemli bir feragat getiriyor.

Sistem, düzenleme ekranına girildiğinde kullanıcılara açık bir uyarı gösteriyor: "Düzenlemeye başladığınızda, bu hikâyenin orijinal versiyonu silinecektir. Alınan tüm beğeniler, tepkiler veya yorumlar sıfırlanacaktır."

Sınırlı sayıda kullanıcıya test ediliyor

Instagram, bu kritik özelliği şu an için oldukça geniş kapsamlı bir global lansman yerine sınırlı bir dağıtımla test ediyor. Gelen raporlara göre özelliği şu ana kadar sadece bazı iOS kullanıcıları deneyimleme şansı buldu.

Android kullanıcılarının bu özelliğe ne zaman erişeceği ya da dağıtımın ne zaman genişletileceği konusunda Instagram cephesinden resmî bir açıklama gelmiş değil.