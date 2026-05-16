Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

Instagram'ın Çok Beklenen Özelliği Geliyor: Paylaşılan Hikâyeleri Silmeden Düzenleyebileceksiniz!

Instagram, kullanıcıları yeni gelecek özellikle birlikte paylaşılan hikâyeleri artık silmeden düzenleyebilecek.

Instagram'ın Çok Beklenen Özelliği Geliyor: Paylaşılan Hikâyeleri Silmeden Düzenleyebileceksiniz!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Instagram'a yanlışlıkla bir hikâye attığınızda ya da eklemeyi unuttuğunuz bir şey olduğunda tek çareniz hikâyeyi tamamen silip tekrar hazırlamaktı. Şimdi ise Instagram'ın üzerinde çalıştığı yeni "Hikâyeyi Düzenle" özelliği, paylaşılan içerikleri yayından kaldırmadan üzerinde değişiklik yapılmasına imkan tanıyacak.

Özellik, şu an için oldukça kısıtlı bir kullanıcı kitlesiyle test ediliyor fakat ilk ekran görüntülerinin de gelmesiyle birlikte gelecekte tüm kullanıcıların kullanımına sunulacağını söyleyebiliriz.

İçerikten Görseller

Instagram'ın Çok Beklenen Özelliği Geliyor: Paylaşılan Hikâyeleri Silmeden Düzenleyebileceksiniz!
2

Beğeni ve yorumlar sıfırlanacak

Sızan ekran görüntülerine göre bu özellik kullanıcıya harika bir konfor sunsa da beraberinde önemli bir feragat getiriyor.

Sistem, düzenleme ekranına girildiğinde kullanıcılara açık bir uyarı gösteriyor: "Düzenlemeye başladığınızda, bu hikâyenin orijinal versiyonu silinecektir. Alınan tüm beğeniler, tepkiler veya yorumlar sıfırlanacaktır."

Sınırlı sayıda kullanıcıya test ediliyor

2

Instagram, bu kritik özelliği şu an için oldukça geniş kapsamlı bir global lansman yerine sınırlı bir dağıtımla test ediyor. Gelen raporlara göre özelliği şu ana kadar sadece bazı iOS kullanıcıları deneyimleme şansı buldu.

Android kullanıcılarının bu özelliğe ne zaman erişeceği ya da dağıtımın ne zaman genişletileceği konusunda Instagram cephesinden resmî bir açıklama gelmiş değil.

Uygulama / Yazılım Kategorisinde En Çok Okunanlar

One UI 9 Güncellemesini Alacak Tüm Samsung Cihazlar

One UI 9 Güncellemesini Alacak Tüm Samsung Cihazlar

Spotify'dan Harika Özellik: İlk Dinlediğiniz Şarkı, En Çok Dinlediğiniz Sanatçı ve Dahasını Görebilirsiniz!

Spotify'dan Harika Özellik: İlk Dinlediğiniz Şarkı, En Çok Dinlediğiniz Sanatçı ve Dahasını Görebilirsiniz!

Ücretli WhatsApp Aboneliği WhatsApp Plus, iPhone'lara Gelmeye Başladı: Neler Sunacak? Fiyatı Ne Kadar?

Ücretli WhatsApp Aboneliği WhatsApp Plus, iPhone'lara Gelmeye Başladı: Neler Sunacak? Fiyatı Ne Kadar?

Prime Video'da Reklam Dönemi Başlıyor: İşte Yeni Reklamsız Aboneliğin Türkiye Fiyatı!

Prime Video'da Reklam Dönemi Başlıyor: İşte Yeni Reklamsız Aboneliğin Türkiye Fiyatı!

Google, Ücretsiz Depolama Alanını 15 GB’tan 5 GB’a Düşürdü (Ama Hemen Üzülmeyin)

Google, Ücretsiz Depolama Alanını 15 GB’tan 5 GB’a Düşürdü (Ama Hemen Üzülmeyin)

Android 17'nin 2. Beta Sürümü Yayımlandı: İşte Android Telefonlara Gelecek Yeni Özellikler!

Android 17'nin 2. Beta Sürümü Yayımlandı: İşte Android Telefonlara Gelecek Yeni Özellikler!

Okulda ve Ofiste de Her Kapıyı Açmak İsteyenlere: En İyi Ücretsiz VPN Uygulamaları

Okulda ve Ofiste de Her Kapıyı Açmak İsteyenlere: En İyi Ücretsiz VPN Uygulamaları

Instagram'da Mesajlar Bugünden İtibaren Uçtan Uca Şifrelenmeyecek! Mesajlarımız Artık Güvende Değil mi?

Instagram'da Mesajlar Bugünden İtibaren Uçtan Uca Şifrelenmeyecek! Mesajlarımız Artık Güvende Değil mi?

Instagram

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkiye'de Çok Satılan 3 Samsung Telefon Artık Güncelleme Almayacak

Türkiye'de Çok Satılan 3 Samsung Telefon Artık Güncelleme Almayacak

Mayıs 2026 Volvo Fiyat Listesi Açıklandı: 5 Modelde İndirimcik Var!

Mayıs 2026 Volvo Fiyat Listesi Açıklandı: 5 Modelde İndirimcik Var!

Bilim Kurgu Filmleri Gerçek Oldu: Figure'ün İnsansı Robotu Helix-02, Canlı Yayında Saatlerdir Fabrikada Çalışıyor [Video]

Bilim Kurgu Filmleri Gerçek Oldu: Figure'ün İnsansı Robotu Helix-02, Canlı Yayında Saatlerdir Fabrikada Çalışıyor [Video]

[14-21 Mayıs] Toplam Değeri 748 TL Olan İki Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu

[14-21 Mayıs] Toplam Değeri 748 TL Olan İki Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu

One UI 9 Güncellemesini Alacak Tüm Samsung Cihazlar

One UI 9 Güncellemesini Alacak Tüm Samsung Cihazlar

Android Auto Baştan Aşağı Yenilendi: İşte Çok İşinize Yarayacak Yeni Özellikler

Android Auto Baştan Aşağı Yenilendi: İşte Çok İşinize Yarayacak Yeni Özellikler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com