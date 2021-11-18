Instagram, mesajlaşma için kullanılabilen harici uygulaması Threads'in fişini çekmeye karar verdi. 23 Kasım itibarıyla bildirim almaya başlayacak kullanıcılar, Aralık 2021'den sonra uygulamayı kullanamayacaklar. Bu durum, Instagram kullanıcı deneyimini ise etkilemeyecek.

Instagram, bundan birkaç yıl önce "Threads" isimli bir bağımsız mesajlaşma uygulamasını kullanıma sunmuştu. Bu uygulama, Instagram'ın DM bölümünün genişletilmiş bir versiyonuydu. Ancak söz konusu uygulama, istenilen popülariteye hiçbir zaman ulaşamadı. Hatta Instagram kullanıcılarının büyük bir bölümü, Threads isminden bile bihaberlerdi. Yaşanan son gelişme, Instagram'ın Threads ile ilgili şaşırtmayan kararını verdiğini gözler önüne seriyor.

Instagram tarafından yapılan açıklamalara göre Threads isimli mesajlaşma uygulamasının fişi çekilecek. Kullanıcılar, 23 Kasım itibarıyla alacakları bildirimler ile uygulamayı bir daha kullanamayacaklarını öğrenecekler. Şirket, konuyla ilgili net bir tarih açıklamamış olsa da Aralık 2021, Threads'in tarihin tozlu raflarına gömüldüğü dönem olarak kayıtlara geçecek.

Threads'in sahip olduğu özellikler, Instagram DM'de zaten var

Instagram Threads, Instagram DM'ye kıyasla daha derli toplu bir deneyim sunuyordu. Bunun haricinde herhangi bir değişikliğe sahip değildi. Yani söz konusu uygulama, zaten en başından beri gereksizdi. Bu durumun farkına varan Instagram geliştiricileri, uygulama ile daha fazla zaman kaybetmek istememişler gibi görünüyor.

Instagram'ın Threads uygulamasını kaldırması, kullanıcıların deneyimlerini hiçbir şekilde etkilemeyecek. Yalnızca Instagram'daki mesajlaşma deneyimi için farklı bir uygulama kullanılmamış olacak. Olmaz da konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanırsa, sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz...