Instagram Web Sürümüne Canlı Yayın İzleme Özelliği Geldi

Koronavirüs nedeniyle insanların evlerinde kaldığı bu günlerde eskisine nazaran daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden Instagram, web sürümü için canlı yayın izleme desteği sunmaya başladı.

Instagram, Evde Kal sloganlarının sık sık dile getirildiği bu dönemde daha da fazla kullanılıyor ve izlenme sayılarına bakılmaksızın artık hemen her Instagram kullanıcısı canlı yayın paylaşımlarında bulunuyor.

Instagram’daki canlı yayınlar sadece Instagram’ın mobil uygulamaları üzerinden takip edilebiliyordu. En azından şimdiye kadar... Instagram’da yapılan canlı yayınlar bundan sonra Instagram’ın web sürümünden, yani bilgisayarlardan da izlenebilecek.

Instagram’ın web sürümünde canlı yayınlar, tıpkı mobil uygulamada olduğu gibi Hikayeler kısmında yer alacak. Açılan bir canlı yayında yorum bölümü, mobil uygulamalarda olanın aksine ayrı bir pencere olarak görüntünün sağ tarafında bulunuyor.

Popüler sosyal medya ağının canlı yayın uygulamasının web sürümünden izlenebilir hale gelmesi, bundan sonra canlı yayınların bilgisayar aracılığıyla yapılabileceğini de düşündürdü. Ancak Instagram’dan yapılan açıklama canlı yayınların sadece mobil cihazlarla yapılabileceği belirtildi.