Instagram, uzun yıllardır üzerinde çalıştığı yeniden paylaşma özelliğini nihayet yakında kullanıma sunmayı planlıyor. Bu özellik, gönderilerinizi veya başkalarının gönderilerini yeniden paylaşmanızı sağlayacak.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından olan Instagram, düzenli olarak yeni özellikleri test ediyordu. Şimdi ise bunlara bir yenisi daha eklendi. TechCrunch tarafından doğrulanan bilgilere göre şirket, yakında gönderileri yeniden paylaşma (repost) özelliği çıkaracak.

Yeniden paylaşma özelliği aslında ilk kez ortaya çıkmıyor. Öyle ki 2022 yılında bile şirketin bu tarz bir özellik geliştirdiği görülmüştü. Ancak bir türlü kullanıma sunulmamıştı. Görünüşe göre Instagram, yıllardır üzerinde çalıştığı yeni özelliği nihayet çıkarmayı planlıyor.

Kendi ve başkalarının gönderilerini yeniden paylaşabileceksiniz

*"howfxr" isimli kullanıcı tarafından paylaşılan ekran görüntüsü

İsminden de anlaşılabileceği gibi yeni özellik gönderileri yeniden paylaşmanızı sağlayacak. Direkt gönderilerin altında paylaşma simgesinin yanına eklenecek yeniden paylaşma butonuyla kullanılabilecek bu özellikte, hem kendi gönderilerinizi hem de diğer kullanıcıların gönderilerini yeniden paylaşabileceksiniz.

Özellik şimdiden bazı kullanıcılar tarafından uygulamada görülmeye başladı. Ekran görüntülerinden nasıl görüneceğine göz atabiliyoruz. Bu özelliğin insanları ikiye böleceğini de söylemek gerek. Öyle ki bazıları platformun zaten çok fazla gönderi türüyle dolduğunu ve yenisine gerek olmadığını söylüyor. Bazıları ise tıpkı diğer platformlar gibi Instagram’da da yeniden paylaşmanın yer almasının gerekli olduğunu belirtiyor.

Yeniden paylaşma özelliği ilk olarak X’in (eskiden Twitter) 2009’da çıkardığı “retweet” özelliğiyle popüler olmuştu. Son yıllarda Threads ve TikTok gibi platformlara da gelmişti. Instagram’ın özelliği tam olarak ne zaman kullanıma sunacağı konusunda henüz bir bilgi yok.