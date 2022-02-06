İnsülin Seviyesi ve COVID-19 Arasındaki İlişki İncelendi

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Rasim Küçükusta, insülinin COVID-19 üzerindeki etkilerini açıkladığı bir yazı kaleme aldı. Küçükusta, insülin seviyesini düşürmenin COVID riskini azaltabileceğini ifade etti.

Hepimizin bildiği üzere Omicron varyantının hızla yayılması sebebiyle ülkemiz ve dünyada COVID-19’un etkileri önemli derecede artış göstermeye başlamış durumda. Sağlık Bakanı Koca’nın son günlerde açıkladığı veriler, vaka sayılarının 100 binlere ulaştığını, hatta geçtiğini gösteriyor. Hastalık etkisini kaybetti dense de rekor vaka sayıları insanların endişelerini yükseltiyor.

Şimdi de Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Rasim Küçükusta, Independent Türkçe’de kaleme aldığı bir yazıda merak edilen bir konuyu gündeme taşıdı. Küçükusta, yayımlanan yazısında son dönemde yapılmış farklı güncel araştırmalara değindi ve insülinin COVID-19 hastalığına karşı nasıl etkilerinin olabileceğini gösterdi.

İnsülin seviyesini azaltmak COVID-19 riskini düşürüyor

Oslo Üniversitesi tarafından yürütülen yeni bir araştırmaya göre, yüksek insülin seviyeleri diyabetik, obez ve yaşlı gibi riskli insan gruplarının COVID’e yatkın olmasını sağlayabiliyor. Bu sebeple de insülin seviyesini azaltmanın COVID-19 riskini düşürebileceği ifade ediliyor.

Yağ dokusunda bulunan ve GRP78 ismi verilen bir proteinin, spike proteini yoluyla hücreye giren SARS-CoV-2’nin girişini kolaylaştırdığı da araştırmada aktarıldı. Uzmanlar, insüline maruz kalan hücrelerde spike proteininin direkt olarak bağlandığı GRP78’in ekspresyonunu, yani fonksiyonel protein üretimini, artırdığını da açıklamalarına ekledi. Bunun yanı sıra metformin gibi diyabet ilaçlarının GRP78’in ekspresyon seviyelerini azaltabildiği; bu durumun da COVID-19 riskinde azalmaya yol açabileceği araştırmada yer aldı.

Ek olarak bu araştırmada bilim insanlarının fareler üzerinde de deneyler yürüttü. Bu deneylerde egzersiz ve kalori kısıtlaması gibi faktörlerin yağlı dokularda GRP78 ekspresyonunu azaltabildiği görüldü. Bu durum da obez, yaşlı ve diyabetik insanların yüksek insülin seviyesi sebebiyle daha büyük risk altında olduğunu, egzersiz gibi faktörlerin COVID riskini azaltmada önemli olduğunu ortaya koydu.

İnsülin tedavisi COVID-19 kaynaklı ölüm riskini artırıyor



Ayrıca insülin tedavisinin COVID-19 sebebiyle ölümleri artırabildiği de ifade edildi. Önceki araştırmalardan verilen örneklere göre, insülin tedavisi gören hastalarda COVID-19 kaynaklı ölüm riskinin %27,2, diğer diyabet ilaçları ile tedavi gören insanların riskinin ise %3,5 olduğuna vurgu yapıldı.

Ayrıca metforminin COVID-19 sebepli ölüm riskini nasıl etkilediğinin de altını çizen Küçükusta, Çin’de yürütülen bir araştırmayı örnek gösterdi. Bu araştırmada; metformin kullanan ve kullanmayan 283 şeker hastası incelendi ve karşılaştırıldı. Ortaya çıkan sonuçlarda hastaneye yatma riskinde bir fark görülmediği; ancak ölüm riskinde düşüş yaşandığı bulundu. Metformin kullananlarda riskin %2,9, diğerlerinde ise %12,3 olduğu ifade edildi ve riskin dört kat azaldığı ortaya çıktı.

Son olarak Küçükusta, obezite ve diyabetin COVID-19 hastalığı ile ilişkili olduğunu; ölüm risklerini önemli derecede arttığının altını çizdi. İnsülin direncini dikkate almadan COVID ile mücadele edilmemesi gerektiğini vurgulayan profesör, konunun daha fazla dikkate alınması gerektiğini düşündüğünü de sözlerine ekledi.