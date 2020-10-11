Intel, Bütçe Dostu 10. Nesil i3-10100F İşlemcisini Çıkardı

Intel, AMD'nin Ryzen 3 3300X'ine en büyük rakip olan 10. nesil i3-10100F işlemcisini sessiz bir şekilde çıkardı. Şirket, yeni işlemcisi için 79 dolarlık önerilen fiyat etiketi belirledi.

Intel, geçtiğimiz nisan ayında 10. nesil yeni Comet Lake-S işlemcilerini çıkarmıştı. Ancak yeni işlemci serisinde yer alması beklenen bazı işlemciler, seri piyasaya çıktığında kendilerine yer bulmamıştı. Intel'in yeni serisinde ilk başta çıkmayan işlemcilerden birisi de Intel Core i3-10100F'ti.

Giriş seviyesi bir işlemci olan Intel Core i3-10100F, hâlâ piyasaya sürülmemiş olsa da Intel'in ARK sitesinde kendisine bir sayfa buldu. İnternet sayfasında yer alan detaylardaysa işlemcinin çıkarıldığı bilgisi yer aldı. İşlemcinin birçok özelliği Intel'in kendi internet sitesinde yer aldı.

Intel'in yeni bütçe dostu işlemcisi:

Intel'in sessiz bir şekilde çıkardığı yeni Intel Core i3-10100F, özelliklerinden anladığımız kadarıyla bütçe dostu bir işlemci arayan oyuncuların başvurabileceği bir işlemci olacak. AMD'nin Ryzen 3 3300X işlemcisine rakip olacak işlemci, dört çekirdek 8 sanal çekirdeğe sahip 14 nm Comet Lake çipini taşıyor.

3,6 GHz temel frekansa sahip olan Core i3-10100F, 4,3 GHz frekansa kadar çıkartılabiliyor. İşlemci, 65 W ITE (Isıl Tasarım Enerjisi) değerine sahip. Yani dört çekirdekli işlemci, fazla gelişmiş bir soğutucu sistem istemiyor. Bu da bütçe dostu sistem kurmak isteyen oyuncuların seveceği bir özellik olacaktır.

İşlemci, Intel'in fiyat listelerinde henüz yer almasa da ARK sitesinde fiyatla alakalı bazı bilgiler bulunuyor. Ne zaman satıcıların raflarına geleceği bilinmeyen işlemci, ARK'taki bilgiye göre 79 dolarlık (yaklaşık 620 TL) önerilen bir satış fiyatına sahip. Fakat bu fiyat satıcılar tarafından birkaç dolar oynatılabilir.

Intel'in yeni işlemcisine böyle bir fiyat etiketi koyması, AMD'nin Ryzen 3 3300X işlemcisi için gerçek bir baş belası olabilir. AMD'nin giriş seviyesi işlemcisi Intel i3-10100F'ten 200 MHz daha fazla frekans ve 10 MB daha fazla L3 önbelleği sunuyor ancak işlemciler aynı clock hızına ve TDP değerine sahip. AMD, bu işlemciyi 120 dolardan sattığından oyuncular başka kapıya yönelebilirler.