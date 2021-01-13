Intel CEO'su Bob Swan Görevini Bırakacağını Açıkladı

Intel'in CEO koltuğunda oturan Bob Swan, önümüzdeki günlerde görevine son vereceğini açıkladı. Bob Swan, 15 Şubat 2021 tarihi itibarıyla görevini bırakacağını açıkladı. CEO koltuğunu devralacak kişinin de VMWare CEO koltuğunda oturan Pat Gelsinger olduğu açıklandı.

Kaliforniya merkezli yarı iletken yonga üreticisi Intel, bilgisayar işlemcisi denince akla ilk gelen markalardan biri. Çoğu oyuncu bilgisayarında da AMD ile ağır bir rekabet halinde olan Intel, geçtiğimiz dönemlerde bazı talihsiz olaylarla karşı karşıya kalmıştı. Bunlardan biri de Apple'ın yeni nesil MacBook'larında kendi işlemcilerini kullanmaya karar vermesi ve Intel işlemcilerini kullanmayı bırakması olmuştu.

Bundan hemen önce de Microsoft kendi laptopları için işlemci üreteceğini açıklamıştı. Yatırımcıların çoğu Intel'in bu durumunu eleştirmiş ve şirketin en azından Apple'ı geri kazanması gerektiğini açıklamıştı. Intel'in başarısızlığa doğru sürüklenen bu olaylarından sonra yönetim koltuklarından birinde bir değişiklik yapılacağı ortaya çıktı.

İki senenin ardından Bob Swan istifa ediyor:

Intel'in CEO koltuğuna iki sene önce gelen ve şirketin yedinci tam zamanlı CEO'su olan Bob Swan, bu görevini önümüzdeki ay içerisinde bırakacak. 15 Şubat 2021 tarihinde görevinden ayrılacak olan Bob Swan'ın yerine kimin geleceği de belli oldu. Intel'in boşa geçecek olan CEO koltuğuna, şu anda VMWare'in CEO'su olan Pat Gelsinger oturacak.

Intel'in İcra Başkanı Omar Ishrak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Pat Gelsinger'in "Yenilik, yetenek geliştirme ve Intel konusunda derin bir bilgi birikimi" konusunda seçkin bir geçmişe sahip olduğunu söyledi. Bunun yanı sıra Bob Swan'ın CEO koltuğundan ayrılması, Intel'in hisse değerlerini artırdı. Intel CEO'sunun istifa edeceği haberleri yayınlanmaya başladığı andan itibaren Intel'in hisseleri yaklaşık yüzde 13 arttı.