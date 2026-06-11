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İnternet ve Telefon Aboneliklerinde Yepyeni Kimlik Doğrulama Dönemi Başlıyor: İşte Tüm Detaylar

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Elektronik haberleşme alanında kimlik doğrulama konusunda yepyeni bir döneme giriliyor. İnternet ve telefon aboneliklerinde artık yeni doğrulama sistemleri kullanılacak.

İnternet ve Telefon Aboneliklerinde Yepyeni Kimlik Doğrulama Dönemi Başlıyor: İşte Tüm Detaylar
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

BTK tarafından bugün resmî gazete 2 farklı yönetmelik yayımlandı. Bunlar “Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliğindeki Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve “Elektronik Haberleşme Sektöründe Başvuru Sahibinin Kimliğinin Doğrulanma Süreci Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” karşımıza çıktı.

Başlıklarından da anlayabileceğinz üzere yeni yönetmelikler, elektronik haberleşme alanındaki kimlik doğrulamalara yepyeni bir dönem getiriyor. Bunlar arasında internet ve telefon abonelikleri gibi şeyler de var.

İçerikten Görseller

İnternet ve Telefon Aboneliklerinde Yepyeni Kimlik Doğrulama Dönemi Başlıyor: İşte Tüm Detaylar
kim

Biyometrik ve NFC’li kimlik doğrulama sistemleri, mevcut aboneliklere denetimler ve dahası

kim

Yeni düzenlemelere baktığımızda yeni abonelik başvurularından hâlihazırdaki aboneliklere kadar birçok alanda yenilikler yapıldığını görüyoruz. Genel anlamda aboneliklerde artık biyometrik ve elektronik kimlik doğrulama sistemlerinin daha da yaygın olduğunu göreceğiz. Öte yandan NFC doğrulamaları, işletmelere aboneleri 3 ayda bir kontrol etme, kimlik doğrulama yapmayan hatların kısıtlanıp kapanması gibi diğer değişiklikler de var.

Düzenlemelerin ardından artık abonelik sözleşmeleri elektronik ve dijital ortamlarda kurulabilecek. Sözleşme yapmadan önce başvuranların kimliğinin doğrulanması gerekecek. Bu doğrulama yöntemleri arasında kimlik belgeleri, şifreler, yüz doğrulaması, parmak izi gibi biyometrik veriler yer alacak. Elektronik ortamlarda uzaktan kimlik doğrulama yöntemi yapılabilecek.

Yönetmelik, artık doğrulama yöntelerinde çipli kimlik kartları ve NFC sistemlerinin de kullanılacağını söylüyor. Kimlikler ve NFC destekli kimlik belgeleri,e-Devlet mobil uygulaması üzerinden yakın alan iletişimi kullanılarak da kimlik doğrulama yöntemi olarak kullanılacak. Kimlik doğrulaması yapmayanlara abonelik açılmayacağı belirtilirken aynı isim adına açılabilecek hat sayısının sınırlandırılacağı da eklendi. Ayrıca işletmeler, mevcut abonelerinin aktifliğini 3 ayda bir kontrol edebilecek. Mevcut abonelerde Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden doğrulanacak. Doğrulama yapılmayan hatlara 30 gün süre verilecek, yapılmazsa kısıtlama uygulanacak. 90 gün boyunca doğrulanmazsa da hatlar kapanacak.

Yayımlanan değişikliklerin 25 Haziran 2026 tarihinde yürürlüğe gireceği açıklandı. Düzenlemelerin öne çıkan bazı noktalarını sizlerle paylaştık. Eğer tüm detaylarına bakmak istiyorsanız Resmî Gazete’deki yönetmeliklere buradaki ve buradaki bağlantılardan erişebilirsiniz.

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