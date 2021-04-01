Son dönemde hem yeni sosyal medya platformları hem de NFT teknolojisi sık sık haberlere gündem oluyor. Davetiye usulü çalışan Foundation.app, eserlerin Ethereum ile alınıp satılmasını sağlıyor.

Son birkaç ayın en gözde sosyal medya uygulamalarından biri Clubhouse idi. Yalnızca davetiye ile katılım sağlayabildiğiniz platformun bu özelliği şimdi NFT ile buluşuyor. Büyük meblağlara eser satışlarını gördüğümüz NFT'ler için oluşturulmuş platform Foundation.app'te para birimi ise Ethereum.

Günümüz dünyasında hemen her şeyin alım satımı için kullanılan NFT'lerin bir noktada kendi pazarlarını oluşturması kaçınılmazdı. Foundation.app de bu alanda öncülerden biri olarak kendi markasını yaratmak üzere ilerliyor.

Giriş yapmak için davetiye gerekiyor

Foundation.app'e giriş yapmanın iki farklı yolu var. Bunlardan birincisi gidip dümdüz üye olmak, diğeri ise platformun Discord kanalında geliştiricilerden ya da uygulama içindeki birinden davetiye almak. Sanatçılar için daha geçerli olan tabii ki ikinci seçenek.

İlk seçenekte dümdüz üye oluyorsunuz derken gerçek anlamda düz üyelik söz konusu. Platformda gezip eserleri görebiliyorsunuz ancak hiçbir şekilde içerik paylaşmanız mümkün olmuyor. Sadece bir şeyler almak için yola çıktıysanız o başka ama.

Bununla beraber sistemde yer alan sanatçıların da sınırsız davetiye hakkı olmuyor. Sanatçılara, yaptıkları her satış başına bir davetiye hakkı veriliyor. Böylece alıcılar ile sanatçılar arasında bir denge durumu sağlanıyor.

Kriptosanatın yükselişi

Öncelikle buraya eser koymaya karar veren sanatçıların, Ethereum'daki gas feeler gereği 150 dolar gibi bir meblağı gözden çıkarması gerekiyor. Haliyle NFT eserlerin yer aldığı bu platforma girmek için davetiye bulmak zor, satın almak ise bulabilseniz dahi çok pahalı ve riskli.

Platformda NFT ürünlerinin satışında aşina olduğumuz üzere açık artırma modeli kullanılıyor. Sanatçının belirlediği fiyata ya da süreye göre eserin artık yeni sahibi siz oluyorsunuz. İleride yeni alternatifleri çıkacak olsa da şu anda Foundation.app, NFT pazarının yeni sansasyonel platformu olma yolunda ilerliyor.