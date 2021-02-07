Özellikle son yayınlanan iOS 14 güncellemesi ile iPhone’lar pek çok kullanışlı özelliğe ve özelleştirilebilir düzenlemelere sahip oldu. Pek çok iOS kullanıcısı bu özelliklere ve düzenlemelere hakim değil ancak bu en kullanışlı iOS özelliklerini kullanmaya başladığınız zaman hem daha verimli hem de daha keyifli bir iPhone deneyimi yaşayabilirsiniz.

iOS 13 ve önceki tüm iOS versiyonlarında Apple, yeterince özelleştirme sunmaması ile eleştiriliyordu. Bu haklı eleştirilerden ders almış olacaklar ki iOS 14 ile iPhone ve iPad’lere pek çok özelleştirilebilir düzenleme ve cihaz kullanımını daha verimli hale getirecek özellik eklendi. Ancak yine de pek çok kullanıcı iOS işletim sistemine sahip cihazında neler yapabileceğini tam olarak bilmiyor.

Kabul etmek gerekir ki, iOS işletim sisteminin arayüzü üzerinde Android işletim sisteminde olduğu kadar geniş çaplı özelleştirmeler yapılamıyor. Ancak iOS’un bilinmeyen özellikleri de yok değil. Öğrenince, en iyi iPhone özelliklerini bilmeden yalnızca varsayılan özellikler ile cihazınızı kullanmaya son vereceğiniz iOS’un en kullanışlı özelliklerini listeledik ve bu özelliklerden nasıl yararlanacağınızı adım adım anlattık.

iOS’un en kullanışlı özellikleri:

Uygulama Arşivi ile tüm uygulamalarınıza kolayca ulaşın.

Widget’lar ile ekranınızı kullanışlı hale getirin.

iOS uygulamalarının puan ve yorum bildirimlerini kapatın.

Ekran içinde ekran özelliği ile video keyfinizi bölmeyin.

Siri’yi her an kullanın.

Hesap Makinesi’nde rakamları kaydırarak silin.

Özel titreşim oluşturun.

Harfler arasında boşluk tuşu ile gezinin.

iOS Denetim Merkezi’ni özelleştirin.

Uygulama bildirimlerini özelleştirin.

Uygulama Arşivi ile tüm uygulamalarınıza kolayca ulaşın:

iOS 14 ile gelen Uygulama Arşivi özelliği, cihazında yüklü olan mobil uygulama kalabalığı içinde yolunu kaybeden kullanıcılar için hayat kurtarıcı bir özellik. Ana ekran üzerindeyken ekranı sola kaydırarak ulaşabileceğiniz Uygulama Arşivi’nde tüm yüklü uygulamalarınızı özel kategorilere ayrılmış olarak görebilir ve kolayca açarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Aynı ekran üzerindeki arama çubuğu ile aradığınız uygulamanın adını yazarak ulaşmanız da mümkün.

Widget'lar ile ekranınızı kullanışlı hale getirin:

Adım #1: Ana ekrandaki herhangi bir uygulama simgesinin üzerinde parmağınızı basılı tutun.

Ana ekrandaki herhangi bir uygulama simgesinin üzerinde parmağınızı basılı tutun. Adım #2: Açılan menüden Ana Ekranı Düzenle seçeneğine dokunun.

Açılan menüden Ana Ekranı Düzenle seçeneğine dokunun. Adım #3: Ekranın sağ üst köşesindeki artı butonuna dokunun.

Ekranın sağ üst köşesindeki artı butonuna dokunun. Adım #4: Ana ekranınıza widget eklemek istediğiniz uygulamayı seçin.

Ana ekranınıza widget eklemek istediğiniz uygulamayı seçin. Adım #5: Widget tercihinizi belirleyin.

Widget tercihinizi belirleyin. Adım #6: Araç Takımı Ekle butonuna dokunun.

Araç Takımı Ekle butonuna dokunun. Adım #7: Widget’ın nerede duracağını belirleyin.

Android’in sevilen widget özelliği artık iOS işletim sisteminde de kullanılabiliyor. Widget kullanımının amacı basit bir işlem için uygulamayı açmadan widget üzerinden gerekli bilgiyi alabilmektir. Her mobil uygulamanın widget özelliği bulunmuyor ancak iOS kullanıcıları bu özelliği kullanmaya devam ettikçe uyumlu mobil uygulamaların sayısı da artacaktır.

iOS ygulamalarının puan ve yorum bildirimlerini kapatın:

Adım #1: Ayarlar sayfasını açın.

Ayarlar sayfasını açın. Adım #2: App Store sayfasını açın.

App Store sayfasını açın. Adım #3: Uygulama İçi Puan ve Yorum seçeneğini bulun.

Uygulama İçi Puan ve Yorum seçeneğini bulun. Adım #4: Seçeneği pasif hale getirin.

Özellikle bazı mobil oyunlar neredeyse her açılışta kullanıcıların karşısına bir değerlendirme ekranı çıkarırlar. Zaten sevdiysek gider kendimiz oylarız, diyen kullanıcılar yukarıdaki adımları izleyerek kullandıkları tüm uygulamaların bu tip değerlendirme ekranları çıkarmalarını engelleyebilirler. Aynı adımları izleyerek bu bildirimlerin yeniden görünür olmasını da sağlayabilirsiniz.

Ekran içinde ekran özelliği ile video keyfinizi bölmeyin:

Siz cihazınızı gönlünüzce kullanmaya devam ederken ekranın bir köşesinde video izlemenizi sağlayan ekran içinde ekran özelliği her mobil uygulama ile entegre çalışmasa bile Safari üzerinden açılan pek çok mobil internet sitesinde uyumlu bir şekilde çalışıyor.

Örneğin; YouTube mobil internet sitesinde bir video açın ve tam ekran yapın. Çarpı işaretinin yanındaki butona dokunduğunuz zaman video küçük bir ekranda oynamaya devam edecektir. Küçük ekranı ekran duvarına doğru kaydırdığınız zaman görüntü gidecek ancak video, sesini duymaya devam edeceğiniz şekilde oynamaya devam edecek.

Siri’yi her an kullanın:

Önceki iOS versiyonlarında Siri, tam ekran olarak açılıyor ve siz bu sırada cihazı kullanmaya devam edemiyordunuz. iOS 14 ile birlikte herhangi bir mobil uygulama açıkken “Hey Siri” demeniz Siri’yi başlatıyor ve bu sırada açık olan uygulamayı görmeye devam ediyorsunuz. Siri’ye vereceğiniz sesli komutlar doğrultusunda cihazda yüklü olan herhangi bir uygulamayı açabilirsiniz.

Hesap Makinesi’nde rakamları kaydırarak silin:

iOS işletim sistemine sahip cihazların en basit ama en kullanışlı araçlarından biri olan Hesap Makinesi’ni kullanırken yanlış bir rakam yazdığınız zaman silmek için yazılı sayı üzerinde sağa ya da sola kaydırmanız yeterli. Kaydırma işlemi ile son yazdığınız rakam silinecek. Her kaydırma işlemi tek bir rakamı siliyor, birden çok rakam silmek için kaydırma işlemini tekrarlayın.

Özel titreşim oluşturun:

Adım #1: Ayarlar sayfasını açın.

Ayarlar sayfasını açın. Adım #2: Ses ve Dokunuş sayfasını açın.

Ses ve Dokunuş sayfasını açın. Adım #3: Zil Sesi seçeneğine dokunun.

Zil Sesi seçeneğine dokunun. Adım #4: Titreşim sayfasını açın.

Titreşim sayfasını açın. Adım #5: Yeni Titreşim Yarat seçeneğine dokunun.

Yeni Titreşim Yarat seçeneğine dokunun. Adım #6: Dokunarak dilediğiniz ritimde bir titreşim belirleyin.

Dokunarak dilediğiniz ritimde bir titreşim belirleyin. Adım #7: Kaydet butonuna dokunun.

Kaydet butonuna dokunun. Adım #8: Oluşturduğunuz titreşime bir isim vererek kaydedin.

Oluşturduğunuz titreşime bir isim vererek kaydedin. Adım #9: Dilediğiniz yerde bu titreşimi kullanabilirsiniz.

Uzun zamandır iOS işletim sisteminde olan ancak pek çok kullanıcının bilmediği bir özelliktir özel titreşim oluşturma. Yukarıdaki adımları izleyerek kendinize özel bir titreşim oluşturun. Özel titreşimler ile her kişi ya da titreşim atayabileceğiniz her işlem için ayrı bir ritim oluşturabilirsiniz. Böylece yalnızca ritmi hissederek kimin aradığını ya da hangi işlemin gerçekleşmekte olduğunu anlayabilirsiniz. Bu özellik, özellikle duyma engelli bireyler için son derece işlevseldir.

Harfler arasında boşluk tuşu ile gezinin:

Herhangi bir mobil uygulamada bir paylaşım ya da mesaj yazarken cümlenin uzak bir noktasında yaptığınız bir yanlışı düzeltmek için boşluk tuşuna basılı tutun ve parmak hareketlerinizle imleci düzeltmek istediğiniz noktaya getirin. Kullanıcıyı tek bir harf için koca bir cümle silmekten kurtaran bu özellik, alıştığınız zaman en büyük yardımcınız olacak.

iOS Denetim Merkezi’ni özelleştirin:

Adım #1: Ayarlar sayfasını açın.

Ayarlar sayfasını açın. Adım #2: Denetim Merkezi sayfasını açın.

Denetim Merkezi sayfasını açın. Adım #3: Burada karşınıza Denetim Merkezi’ne ekleyebileceğiniz araçlar çıkacak.

Burada karşınıza Denetim Merkezi’ne ekleyebileceğiniz araçlar çıkacak. Adım #4: Eklemek istediğiniz aracın yanındaki artı butonuna dokunun.

Eklemek istediğiniz aracın yanındaki artı butonuna dokunun. Adım #5: Çıkarmak istediğiniz aracın yanındaki eksi butonuna dokunun.

Çıkarmak istediğiniz aracın yanındaki eksi butonuna dokunun. Adım #6: Araçları dilediğiniz kadar ekleyip çıkarabilirsiniz.

Her yeni iOS güncellemesi ile Denetim Merkezi’ni özelleştirme seçenekleri gelişiyor. Yukarıdaki adımları takip ederek siz de cihazınızın Denetim Merkezi’ni kendi ihtiyaçlarınız doğrultusunda özelleştirebilir ve sık kullandığınız işlemlere ve araçlara kolayca ulaşarak vakit kaybının önüne geçebilirsiniz.

Uygulama bildirimlerini özelleştirin:

Adım #1: Ayarlar sayfasını açın.

Ayarlar sayfasını açın. Adım #2: Bildirimlerini özelleştirmek istediğiniz mobil uygulamayı açın.

Bildirimlerini özelleştirmek istediğiniz mobil uygulamayı açın. Adım #3: Bildirimler seçeneğine dokunun.

Bildirimler seçeneğine dokunun. Adım #4: Bildirimlerin kilit ekranı görünümünü seçebilirsiniz.

Bildirimlerin kilit ekranı görünümünü seçebilirsiniz. Adım #5: Bildirimlerin Bildirim Merkezi görünümünü seçebilirsiniz.

Bildirimlerin Bildirim Merkezi görünümünü seçebilirsiniz. Adım #6: Bildirimlerin Başlıklar görünümünü seçebilirsiniz.

Bildirimlerin Başlıklar görünümünü seçebilirsiniz. Adım #7: Bildirimlerin ses ve işaretlerini seçebilirsiniz.

Bildirimlerin ses ve işaretlerini seçebilirsiniz. Adım #8: Önizleme görünümlerini seçebilirsiniz.

Önizleme görünümlerini seçebilirsiniz. Adım #9: Bildirim gruplama seçeneğini özelleştirebilirsiniz.

Cihazınızda yüklü mobil uygulamalardan gelen bildirimleri almak istiyorsanız ancak varsayılan ayarlardan memnun değilseniz yukarıdaki adımları izleyerek uygulama bildirimlerini özelleştirebilirsiniz. Değiştirdiğiniz özellikleri aynı adımları izleyerek eski haline çevirebilirsiniz. Özelleştirme işlemleri ile bildirimlerin can sıkıcı yanlarından kurtulmanız mümkün.

Cihazınızı çok daha kullanışlı bir hale getirecek iOS özellikleri ile daha verimli ve daha keyifli bir cihaz kullanım deneyimi yaşayabilirsiniz. Yapacağınız tüm özelleştirmeleri, aynı adımları izleyerek geri alabilir ve eski özelliklerden memnunsanız varsayılan ayarlar ile cihazınızı kullanmaya devam edebilirsiniz.