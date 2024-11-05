iOS 18.2 ile hayatımıza girecek iOS ChatGPT entegrasyonunun kısıtlamalara sahip olacağı ortaya çıktı. Bu entegrasyondan sınırsız faydalanmak isteyenlerin ChatGPT Plus abonesi olması gerekecek.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, yakın bir gelecekte iOS 18.2'yi yayımlayacak. Bu sürüm, iOS 18.1 ile hayatımıza giren Apple Intelligence özelliklerinin bir kısmını daha kullanıcılarla buluşturacak. Bu özelliklerden en çok ilgi görecek olanı ise hiç şüphesiz Siri ile ChatGPT entegrasyonu olacak.

Ancak gelen haberler, bu entegrasyonun en çok OpenAI'a yarayacağını ortaya koyuyor. Çünkü iOS 18.2'nin beta sürümünde yapılan incelemeler, ChatGPT entegrasyonuna sahip Siri'nin kısıtlamalara sahip olacağını gözler önüne serdi. Bu entegrasyondan sınırsız faydalanmak isteyen kullanıcıların, ChatGPT Plus aboneliği satın almaları gerekecek.

Ayarlar bölümünde detaylar gösterilecek

iOS 18.2 yükseltmesini yaptıktan sonra Ayarlar bölümüne giren belirli bölgelerdeki kullanıcılar, ChatGPT ile ilgili bir alan görecekler. Buraya giren kullanıcılar, Siri entegrasyonu kapsamında ChatGPT'nin ne kadar kullanıldığını görecekler. Günlük limiti aşan kullanıcılar, ChatGPT'nin temel versiyonunu kullanmaya devam edebilecekler. Diğerleri ise girdikleri sayfada ChatGPT Plus aboneliği başlatabilecekler.

Bu arada; yukarıda anlattığımız olay, hâlihazırda ChatGPT Plus aboneliği olan kullanıcılar için bir şey ifade etmeyecek. Çünkü yine Ayarlar sayfasındaki bölümde, mevcut hesaplara giriş yapılabilecek.