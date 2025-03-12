iOS 18.4'ün beta sürümünde Apple'ın Siri için yeni bir widget üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Bu yeni widget'lar, Siri için "Hey Siri" komutuna duyulan ihtiyacı ortadan kaldıracak.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın geçtiğimiz yıl duyurduğu yepyeni Siri ile ilgili erteleme kararından bahsetmiştik. Yapılan resmî açıklamaya göre yapay zekâ desteğine kavuşacak Siri, daha önce açıklandığı gibi iOS 18'de yer almayacaktı.

Ancak bu demek olmuyor ki Apple, Siri'yi iOS 18'de olduğu gibi bırakacak. iOS 18.4'ün beta sürümünü inceleyen kullanıcılar, Apple'ın yeni planlarını gözler önüne serdiler. Yapılan incelemelere göre Apple, iOS 18.4 ile birkaç yeni Siri widget'ını kullanıma sunacak. Bu yeni widget'lar, "Hey Siri" komutuna duyduğumuz ihtiyacı ortadan kaldıracak.

iOS 18.4'ün yeni widget'ları böyle görünecek

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere Apple'ın iOS 18.4 için hazırlayacağı yeni widget'lar, kontrol paneli üzerinden kullanılabilir olacak. Ancak burada dikkat çeken bir husus var. Apple'ın widget'ları, Siri'nin yeni logosuna ev sahipliği yapacak. Sesli asistan ise eski sistemde çalışmaya devam edecek.

Bu arada; iOS 18.4 ile iPhone 15 Pro ve sonraki modelleri kullanan iPhone sahipleri, Siri widget'larına ek olarak Apple Intelligence için de bir widget görecekler. Bakalım gelecek ay yayımlanacağı açıklanan iOS 18.4 ile kullanıma sunulacak yeni widget'lar, kullanıcı deneyimini nasıl etkileyecek...