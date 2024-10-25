Akıllı telefon firmaları, son dönemlerde piyasaya sürdüğü veya sürmek üzere oldukları modelleri IP69 sertifikası ile donatmaya başladılar. Peki bu sertifika tam olarak ne işe yarıyor? Gerçekten avantajlı mı?

Akıllı telefon sektöründe yeni bir sayfa açılmak üzere gibi görünüyor. Zira telefonların dayanıklılıklarıyla ilgili olan "IP69" sertifikası, artık akıllı telefonlarda kullanılmaya başladı. Bu bağlamda; OPPO Find X8 ve OnePlus 13 gibi modeller, IP69 sertifikasına sahip olacaklar. Öte yandan; piyasaya sürülmüş bazı telefonlar ise çoktan IP69 sertifikası ile donatılmış durumdalar.

Peki IP69, akıllı telefonlara ne gibi kazanımlar sağlayacak? Bu sertifika gerçekten işe yarayacak mı yoksa bir pazarlama stratejisi olarak mı kalacak? Gelin hep birlikte IP69'a yakından bakalım...

IP69 sertifikası nedir?

Bugüne dek sıklıkla karşımıza çıkan IP68 ve IP67 sertifikaları, cihazların su ve toza karşı dayanıklılık gösterebildiği anlamına geliyordu. İşte IP69 sertifikası, bu dayanıklılık seviyesini bir kademe daha artırıyor. Yapılan resmî açıklamalara göre IP69 sertifikasına sahip olan cihazlar, sıcak veya yüksek basınçlı suya ve hatta buhar püskürtülmesine bile direnç gösterebiliyor.

IP69'un avantajları nedir?

En yüksek seviyede toz ve su koruması.

Dayanıklılığın artırılması.

Cihaz ömrünün uzaması.

IP69'un dezavantajları nedir?

Maliyetleri artırır.

Aşırıdır.

Normal koşullarda IP68'in üzerine fazla bir şey koyamaz.

Peki IP69, bizler için gerekli mi?

Sıradan bir tüketici olduğunuzu varsayalım. IP69, sizin için çok da gerekli değil. Zira az önce bahsettiğimiz durumlar, daha çok ekstrem durumlarla ilgili. Mesela yüksek basınçlı suya veya buhar püskürtmesine ne zaman maruz kalacağınızı bir düşünün. Veya en son ne zaman bir toz fırtınasının içinde kaldınız...

IP69; şantiyeler, endüstriyel temizlik merkezleri ve buralarda çalışanlar için önemli olsa da diğer insanlar için bir şey ifade etmiyor. Bu yüzden IP69'un, sadece bir pazarlama stratejisinden ibaret kalacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.