iPhone 12’nin Düşme Testi Sonuçları Açıklandı

Apple, iPhone 12’lerin düz kenarları ve düz ekranlarıyla düşmelere karşı daha dayanıklı olduğunu söylüyordu. Düşme testlerinin sonuçları firmayı haklı çıkarıyor.

Apple’ın iPhone 12 serisi için kullandığı tasarım, firmanın 2010 yılında çıkardığı iPhone 4’lere oldukça benziyordu. Kenarları olabildiğince düz ve kıvrımsız olan telefonun ekranı da adeta dümdüz tasarlanmıştı. Firmadan gelen açıklamalarda böylece telefonun daha dayanıklı hale geldiği iddia edilmişti.

Gelen düşme testi sonuçları Cupertinolu şirketin iddialarını doğrular nitelikte oldu. Hatta telefon, kendisiyle aynı segmentte yer alan diğer Android akıllı telefonlardan daha dayanıklı olduğunu kanıtlamış oldu.

Metal kasalı iPhone 12 daha da sağlam

Daha önceki nesil iPhone telefonlar da açıkçası çok kırılgan değildi. Düşüş testlerinden o telefonlar da başarıyla ayrılmıştı. Apple yeni telefonda ise metal kasaya ek olarak ekran camında da değişiklikler yaptı. Ekranın üzerindeki cama seramik kristalleri de gömen firma, bu yapıya Ceramic Shield adını vermişti.

Kelime anlamıyla Seramik Kalkan demek olan bu özellik telefonun kılavuzunu okurken çok anlam ifade etmese de pratikte kendisine karşılık bulmayı başarıyor. Apple’ın yeni akıllı telefonu düşme testlerinde bu özelliğin tam olarak nasıl bir etkisi olduğunu gösteriyor.

YouTuber EverythingApplePro, iPhone 12 ve iPhone 12 Pro’ları bazı düşüş testlerine soktu. İki telefonun görüntüsünün neredeyse aynı olması bir kez daha dikkat çekti. Yalnız Pro versiyon daha ağır bir şasiye sahip ve bu nedenle de biraz daha ağır bir telefon.

iPhone 12 düşüşlere aldırmıyor

İki telefon da çeşitli yüksekliklerden düşüşler yaşamalarına rağmen hiç de sorun yaşamadı. Telefonların ekranlarında çatlama olmadığı gibi arka panellerde de herhangi bir hasara rastlanmadı. Teoride seramik kalkanı olmayan arka panelin daha dayanıksız olması bekleniyordu.

Düşme testlerine baktığımızda ekranın gerçekten de seramik kalkan sayesinde daha dayanıklı hale geldiğini söylemek mümkün. Yine de sosyal medyada yeni telefonun çizilmelere daha açık olduğu ifade ediliyor. Düşme testini aşağıda yer alan videoda izleyebilirsiniz.