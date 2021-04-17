iPhone 13'lerde 120 Hz Ekran Yalnızca Pro Modellerde Olacak

Geçtiğimiz haftalarda, iPhone 13'lerde Apple'ın karşımıza 120 Hz LTPO ekranlar ile çıkacağına yönelik bazı haberler ortaya çıkmıştı. Gelen son bilgiler göre ise 120 Hz LTPO ekranlar yalnızca iPhone 13'ün Pro modellerinde olacak.

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında karşımıza çıkan ve gerek tasarımıyla gerek sunduğu özelliklerle adından uzun uzun söz ettiren iPhone 12'lerin gündemdeki yerleri henüz yeni yeni azalmışken, Apple hayranları gözlerini gelecek bir sonraki iPhone serisine çevirdi bile. Henüz hakkında çok fazla detaya sahip olmasak da, önümüzdeki aylarda karşımıza çıkacak iPhone 13 serisi ile ilgili ilk haberler de son birkaç haftadır ortalıkta dolanmaya başladı.

Bu haberlerden en çok dikkat çekeni, iPhone 13 serisinde karşımıza çıkacak ekran özellikleri ile ilgiliydi. iPhone 12'lerin en büyük eksikliği olarak gösterilen 120 Hz yenileme hızının, iPhone 13'lere kullanılacak yeni LTPO ekranlarla birlikte geleceği söylenmişti. Bu yeni LTPO ekranlar sayesinde iPhone'lar hem 120 Hz yenileme hızına kavuşacak hem de daha düşük güç tüketimi sağlanmış olacak. Bu noktaya kadar herhangi bir değişiklik yok ancak gelen son haberlere bakılırsa, tüm iPhone 13 modelleri bu özelliklerden faydalanamayacak.

LTPO ekranlar yalnızca Pro modellerine gelecek:

Özellikle iPhone 12 ile ilgili tam olarak aynı konuda yaptığı açıklamalarla dikkat çeken ve iPhone 12'lerde 120 Hz ekran yenileme özelliğinin olmayacağını ortaya çıkaran, güvenilir bir kaynak olduğu düşünülen Ross Young'ın açıklamalarına göre, iPhone 13'de LTPO ekranlar yalnızca Pro modellerde karşımıza çıkacak. Bu noktada kimi kesimler bunu tek bir iPhone 13 modelinde LTPO ekran göreceğimiz şeklinde yorumlasa da, Young'ın açıklamalarına göre iki farklı Pro modeli olacak ve her ikisinde de LTPO ekranlar ve 120 Hz yenileme hızı görülecek.

Tabii ki bunların hiçbiri henüz resmi kaynaklarca doğrulanmış bilgiler değil ancak Apple'ın artık gelen neredeyse tüm amiral gemilerinde en az 120 Hz yenileme hızı gördüğümüz bir dönemde artık bu teknolojiyi telefonlarına getirecek olmasına kesin gözüyle bakabiliriz. Burada merak noktası, Apple'ın LTPO ekranları gerçekten sadece Pro modellerine mi getireceği kısmı çünkü eğer öyle olacaksa, bu iPhone 13 Pro kullanıcısı olmayacak Apple kullanıcılarını hayli üzecek bir haber.