iPhone 13 ve VR Gözlük İçin Oluşturulan Konsept Tasarım

ConceptsiPhone, iPhone 13 ve Apple'ın yaklaşmakta olduğuna inanılan sanal gerçeklik gözlüğü ile ilgili bir konsept tasarım oluşturdu. iPhone 13 açısından çok abartılı olan konsept tasarım, sanal gerçeklik gözlüğü için daha gerçekçi bir yaklaşım sergiliyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın önümüzdeki aylarda duyurmayı planladığı iPhone 13 ile ilgili özel bir konsept tasarım oluşturuldu. ConceptsiPhone tarafından oluşturulan bu konsept tasarım, Apple'ın bir süredir konuşulan sanal gerçeklik destekli gözlüğü ile iPhone 13'ü bir araya getiriyor. Ancak açık konuşmak gerekirse konsept iPhone 13 tasarımı, bir hayli abartılı bir yapıya sahip durumda.

Oluşturulan konsept tasarım, iPhone'larda çokça tartışılan çentiklere el atıyor. Böylelikle kullanıcıya, çok daha küçük çentiği olan bir ekran deneyimi sunulmuş oluyor. Telefonun arka kısmına baktığımızda ise Xiaomi Mi 11 Ultra'dan esinlendiğini tahmin ettiğimiz bir kamera kurulumu görüyoruz. Bu kamera kurulumunun yanında yer alan ikincil ekran ise dikkatlerden kaçmıyor.

iPhone 13 için hazırlanan konsept tasarım

ConceptsiPhone tarafından oluşturulan konsept tasarıma göre Apple, iPhone 13 ailesinin arka kasasına yeni bir bağlantı portu ekleyecek. Kullanım durumunu etkilemeyecek şekilde eklenmiş olan bu port, Apple'ın yaklaşmakta olan sanal gerçeklik gözlüğü ile iPhone 13'ün bağlantısının yapılmasını sağlıyor.

Tasarımcılar, Apple'ın sanal gerçeklik gözlüğü ile ilgili de kendi hayallerindeki tasarımı ortaya çıkarmış durumdalar. Buna göre Apple, tasarımcılara göre şık olan bir tasarımla kullanıcılara bugüne kadar yaşamadıkları bir deneyim sunacak. Açık konuşmak gerekirse sanal gerçeklik gözlüğü bir nebze daha gerçekçi görünüyor olsa da ConceptsiPhone, bu kez iPhone konsepti bakımından pek de gerçekçi olmamış gibi görünüyor. Siz de hemen aşağıda bulunan konsept tasarım videosunu izledikten sonra konuyla ilgili fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.