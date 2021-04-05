iPhone 13 Pro'nun Küçük Çentikli Olacağını Gösteren Prototip

Bir internet sitesi, iPhone 13 Pro'ya ait olduğunu iddia ettiği bir prototipin görüntülerini paylaştı. Paylaşılan görüntüler, iPhone 13 ailesinde çentiğin küçüleceğini açıkça ortaya koyuyor. Ancak Apple, çentiğin genişliğini düşürürken yüksekliğini artırıyor.

Japonya'nın popüler tedarik zinciri bloglarından bir tanesi olan Macotakara, Apple'ın önümüzdeki aylarda duyurması muhtemel telefonları iPhone 13 ailesi ile ilgili dikkat çekici bir sızıntıya imza attı. Blog, iPhone 13 Pro'ya ait olduğunu iddia ettiği bir prototip paylaşarak, bu prototipin tasarım özelliklerini paylaştı. Sızıntı, makete nereden ulaşıldığını tam olarak açıklamıyor ancak az sonra göreceğiniz telefon prototipi, muhtemelen tedarikçilerin elindeki teknik çizimlerden yola çıkarak oluşturuldu.

iPhone modellerinin tasarımlarında en çok eleştirilen detay, genelde çentik oluyor. Eğer paylaşılan görüntüler gerçekse, Apple'ın bu eleştirileri duyduğunu ve buna göre bir çalışma yaptığını söyleyebiliriz. Çünkü iPhone 13 Pro'ya ait olduğu söylenen prototip, iPhone 12 ailesine kıyasla daha küçük bir çentik içeriyor. Ancak yapılan ölçümler, çentiğin küçülmüş olsa da bu kez de yüksekliğinin arttığını gözler önüne seriyor.

İşte iPhone 13 Pro'ya ait olduğu söylenen o prototip

Macotakara tarafından paylaşılan bilgilere göre iPhone 13 Pro, 5.35 mm yüksekliğe sahip bir çentikle gelecek. Bu yükseklik değeri, iPhone 12 ailesinde 5,3 mm olarak kayıtlara geçmişti. Makete göre iPhone 13 Pro'nun çentiğinin genişliği ise 26,8 mm olacak. iPhone 12 ailesinde bu değer, 34.83 mm'ydi. Çentiğin genişliğinin azalırken yüksekliğinin artmasının nedeni ise iPhone 13 Pro'nun ahizesinin ekrana değil, üst çerçeveye yerleştirilmiş olması.

Bu arada, prototipin ortaya koyduğu bilgilerdeki başka bir husus, ön kameranın yeriyle ilgili. Makete göre Apple, iPhone 13 Pro'da ön kamerayı çentiğin sol tarafına alacak. iPhone 12'de çentiğin sağ tarafına yerleştirilen ön kameranın yaklaşan modelde neden sola alındığına dair hiçbir bilgi yok.

Paylaşılan prototip, buraya kadar anlattıklarımızdan başka bir detay sunmuyor. Ancak yine de genel tasarımla ilgili birkaç kelam etmek gerekirse; yaklaşan cihazın genel olarak iPhone 12 ailesine benzeyeceğini söyleyebiliriz. Bu bağlamda keskin hatlar ve telefonun arkasındaki kare şeklinde bölüme yerleştirilen kamera kurulumu, iPhone 13 ailesinde de olduğu gibi yer alıyor. Elbette bu kamera kurulumu, iPhone 12 ailesine kıyasla daha gelişmiş bir yapıya sahip olacak.

iPhone 13 prototipiyle ilgili paylaşılan bir video ise şöyle