Apple, iPhone 16 modellerinin kutularından çıkartma çıkmayacağını duyurdu. Çıkartmalar, Apple mağazalarından isteğe bağlı olarak sunulacak.

Apple, 9 Eylül günü gerçekleştirdiği etkinlikle iPhone 16 ailesini bizlerle buluşturmuştu. Standart, Plus, Pro ve Pro Max olmak üzere dört model olarak önemli yeniliklerle gelen telefonlar, 13 Eylül günü ön siparişe açılmıştı.

Şimdi ise iPhone 16 ile ilgili kimsenin aklına gelmeyecek bir değişiklik yaşanacağı ortaya çıktı. Buna göre Apple, iPhone 16’nın kutusunda çıkartma koymayacak.

Çıkartmalar, isteğe bağlı olarak verilecek

Apple ürünü kullanan herkes biliyordur. Uzun yıllardır şirketin cihazlarının kutusunun içinden Apple logosunu içeren çıkartmalar çıkıyordu. Ancak şirketin de doğruladığı üzere iPhone 16’da bu durum değişiyor.

iPhone 16 satın alanlar, kutularda çıkartma göremeyecek. Mağaza çalışanlarını bilgilendiren şirket, çıkartmaların sadece istek doğrultusunda müşteriye verileceğini belirtmiş. Yani çıkartma istiyorsanız bunu cihazı satın alırken Apple çalışanına söylemeniz gerekecek. Söylemezseniz maalesef çıkartma alamayacaksınız. Üçüncü taraf satıcıların da çıkartma verme yetkisi yok. Yani sadece Apple mağazalarından erişim mümkün olacak.

Bir devri sona erdiren bu değişim, Apple’ın çevre hedeflerinin bir parçası. Teknoloji devi, 2030’a kadar tamamen karbon nötr olmayı planlıyordu. Bu kapsamda kutulardan adaptörü çıkarma gibi birçok hamle yaptığını görmüştük. Çıkartmaların çıkartılması da bunun bir parçası. Şirket, plastiklerden tamamen kurtulmayı amaçlıyor.

iPhone 16 serisinin özellikleri için: