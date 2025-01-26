Apple'ın bu yılın Eylül ayında piyasaya sürmesi beklenen iPhone 17 serisinin bir özelliği iPhone 16 ile aynı olacak.

Apple'ın ürünlerine yönelik sızıntılarıyla bilinen Ming-Chi Kuo, yaklaşan iPhone 17 serisine dair dikkat çeken bir detay paylaştı. Kuo, iPhone 17 modellerinde mevcut Dinamik Ada tasarımının büyük ölçüde değişmeden kalacağını belirtti.

Dinamik Ada, 2022 yılında iPhone 14 Pro serisiyle tanıtıldığından beri Apple’ın en dikkat çekici tasarım yeniliklerinden biri oldu. Ekran bildirimlerini daha ufak bir alanda ve etkileşim olanağı ile sunan bu tasarım, o tarihten bu yana büyük bir değişiklik geçirmedi.

Dinamik Ada, iPhone 17 serisinde de değişmeyecek

Daha önce Apple'ın Dinamik Ada kesimini küçültmek veya tamamen ortadan kaldırmak için Face ID sensörlerini ve diğer bileşenleri ekranın altına yerleştirme çalışmalarına başladığı söylense de Kuo bu değişikliğin yakın zamanda gerçekleşmeyeceğini belirtiyor.

Apple'ın gelecekte Face ID ve selfie kameralarını ekranın altına yerleştirme planlarına dair alınmış patentler de mevcut ancak görünüşe göre bu tür bir değişim için şirketin daha fazla zamana ihtiyacı var.

Peki sizin iPhone 17 serisinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.