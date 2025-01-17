Ortaya çıkan yeni bir rapor, yeni iPhone 17 serisinin gelişmiş soğutma sistemine sahip olacağını iddia ediyor.

Apple’ın bu yılın Eylül ayında piyasaya sürmesi beklenen yeni iPhone 17 serisi, soğutma performansında büyük bir sıçrama yapmaya hazırlanıyor. Çinli teknoloji haber sitesi MyDrivers’a göre serideki tüm modeller gelişmiş bir soğutma sistemine sahip olacak.

Telefonlardaki yenilikçi soğutma sistemleri, özellikle ince telefonlarda ısının eşit şekilde yayılmasını sağlayarak tutarlı performans sunuyor. Bu tarz teknolojiler, hâlihazırda birçok üst segment Android telefonda kullanılıyor.

Apple, iPhone'lardaki ısınma sorunlarını çözmeye çalışıyor

Geçmişte iPhone 15 Pro’nun yaşadığı ısınma problemleri, iPhone 16 Pro’da alüminyum termal altyapı, grafen tabakası ve arka cam gibi yeniliklerle hafifletilmişti ancak MyDrivers’ın raporuna göre bu çözümler yoğun güç gerektiren senaryolarda hâlâ yeterli değil. Yeni soğutma sistemi, bu sorunu ortadan kaldırarak yeni serideki telefonların daha sürdürülebilir bir performans göstermesini sağlayacak.

Apple analisti Ming-Chi Kuo da geçmişte bu konuda dikkat çekici bir açıklamada bulunmuştu. Şimdi ise ortaya çıkan yeni raporlar ve Kuo'nun tahminleri göz önünde bulundurulduğunda yeni iPhone 17 serisinin özel bir soğutma sistemi ile geleceğinden emin olabiliriz.

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