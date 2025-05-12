iPhone 17 serisine ait olduğu iddia edilen kılıf fotoğrafları paylaşıldı. Söz konusu fotoğraflar, Apple'ın yeni kamera tasarımının devasa boyutunu gözler önüne seriyor. iPhone 17 Air, tek kameralı olmasına rağmen çift kameralı iPhone 17'nin iki katı kamera çıkıntısıyla gelecek.

iPhone 17 ailesinin tanıtılmasına artık 4 ay gibi bir süre kaldı ve geri sayım azaldıkça yeni iPhone modellerinde dair sızıntılar da yağmur gibi üstümüze yağmaya başladı. Apple’ın tedarik zincirinden gerçekleştirilen bugüne kadarki sızıntılar, iPhone 17 ailesinde son yıllarda hiçbir iPhone modelinde görmediğimiz kadar büyük bir tasarım güncellemesi olacağını gözler önüne seriyordu.

Bilmeyenler için özetlemek gerekirse; sızıntılara göre Apple, büyüklüğü nedeniyle her yıl daha çok eleştirilen kamera çıkıntısını iPhone 17 ile cihazı boydan boya kaplayacak şekilde büyütecek. Daha önce pek çok isabetli sızıntı gerçekleştirmiş olan Majin Bu, son olarak iPhone 17 modellerinin kılıflarının fotoğraflarını paylaştı ve kamera çıkıntısının devasa boyutunu daha açık bir şekilde göstermiş oldu.

iPhone 17’de bir değişiklik olmayacak

Fotoğraftaki kamera tasarımı tanıdık gelmiş olabilir. Öyle de zaten. Apple, iPhone 17 Air, Pro ve Pro Max modellerinde yeni bir kamera tasarımına geçiş yaparken standart iPhone 17 modelinde iPhone 16’da da gördüğümüz iki kameranın üst üste yer aldığı hap şeklindeki tasarımı koruyacak.

İşte en ince iPhone olacak iPhone 17 Air’ın kılıfı

Bugüne kadarki en ince iPhone modeli olacağı söylenen iPhone 17 Air, son derece ince bir gövdeye sahip olmasına rağmen oldukça büyük bir kamera çıkıntısına sahip olacak. Tek kameralı bir cihaz olacağını düşünürsek bu kamera çıkıntısının çokça eleştiri alacağını tahmin etmek zor değil.

iPhone 17 Pro ve Pro Max’te telefonun üçte biri kamera olacak

Aslına bakacak olarak Apple, “Pro” iPhone modellerinde üçgen şeklinde kamera tasarımını korumaya devam edecek ancak kamera çıkıntısı cihazı boydan boya kaplayacak şekilde büyüyecek. Şirket muhtemelen daha büyük sensörlere ve lenslere yer açmak, aynı zamanda anakartı daha iyi konumlandırmak için böyle bir tasarıma gitti. Her ne olursa olsun iPhone 17 Pro’nun piyasadaki en büyük kamera çıkıntısına sahip telefonlardan biri olacağı aşikar.